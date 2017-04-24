Маркус Юханссон: Легкой прогулки в плей-офф Кубка Стэнли быть не может

Нападающий «Вашингтона» Маркус Юханссон прокомментировал победу команды в первом раунде Кубка Стэнли против «Торонто» (4-2).

- Здесь всегда идет упорная борьба, легкой прогулки в плей-офф быть не может. Нам пойдет на пользу то, что мы начали плей-офф серией, которая далась нам тяжело. Нам пришлось хорошенько постараться и побороться за победу, - передает слова форварда «Кэпиталз» официальный сайт НХЛ.

Напомним, что в следующем раунде «Кэпиталз» встретится с «Питтсбургом», который переиграл «Коламбус» (4-1). Первый матч серии состоится в пятницу, 28 апреля, в Вашингтоне. Начало встречи в 2:00 по московскому времени.