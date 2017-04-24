Третий этап турнира PRIME SELECTION-2017 пройдет 29 апреля

читайте также

M-1 Challenge 78. Немец Корц сразится против россиянина Савилова 26 мая в Оренбурге пройдет международный турнир по смешанным единоборствам M-1 Challenge 77, в его рамках пройдет бой, в котором встретятся два очень колоритных тяжеловеса – Франк Корц (Германия, 4-1) бросит вызов Николаю Савилову (Арта и Сечь PRO, 4-2).

M-1 Challenge 76. Мовсар Евлоев получил бонус за «Лучшее выступление» на турнире На прошедшем 22 апреля в Назрани международном турнире по смешанным единоборствам M-1 Challenge 76 было огромное количество ярких и запоминающихся боев.

Выбери лучшего российского бойца по итогам апреля (ОПРОС) «Советский спорт» предлагает Вам выбрать лучшего российского бойца ММА по итогам апреля.

Этот день в истории. Бойцу ММА Майклу Чендлеру исполнился 31 год Сегодня, 24 апреля, боец лиги Bellator американец Майкл Чендлер отмечается свой-31 день рождения.

Аскаров защитил титул чемпиона ACB в наилегчайшем весе, победив Леоне В Хасавюрте состоялся турнир ACB 58 «Young Eagles 17».

Евлоев стал «временным чемпионом» в легчайшем весе и другие результаты турнира M-1 Challenge 76. В Назрани состоялся турнир M-1 Challenge 76. «Советский спорт» предлагает Вам ознакомиться с результатами поединков.

Сумасшедшие бои. Самые необычные соревнования, где можно подраться Мы рассказываем о других соревнованиях, поучаствовать в которых будет очень интересно, но в то же время и опасно.

M-1 Challenge 79. В рамках турнира пройдет реванш между Мясниковым и Торресом Ровно год назад в Санкт-Петербурге бой между Эноком Солвесом Торресом (Испания, 19-9-1) и Валерием Мясниковым (Team Industrials, 11-1-2), завершившийся вничью.

«Русский молот» в Нэшвилле. Гид по турниру UFC Fight Night 108 «Советский спорт» составил небольшой гид по бойцовскому шоу.

Каб Свонсон — Артем Лобов. Прогноз «Советского спорта» В воскресенье в Нэшвилле состоится турнир UFC Fight Night 108. В главном бою вечера американец Каб Свонсон проведет бой против россиянина Артема Лобова, который сейчас выступает за Ирландию.

Чемпион мира по боевому самбо Руслан Беликов сразится против непобедимого Мацуба Такаши Чемпион мира и Европы по боевому самбо россиянин Руслан Беликов выйдет в ринг против не имеющего поражений японца Мацуба Такаши. Супер-бой в весовой категории до 57 кг пройдет в рамках международного турнира PRIME CRIMEA-2 в Симферополе 29 апреля.

Bellator 178. Фрейре «задушил» Штрауса во втором раунде Состоялся турнир по смешанным единоборствам Bellator 178. «Советский спорт» знакомит вас с результатами главных поединков бойцовского шоу.

Результаты взвешивания M-1 Challenge 76. Невзоров и Евлоев показали одинаковый вес В день взвешивания состав участников турнира претерпел вынужденные изменения.

Опрос: какая российская лига ММА на данный момент лучшая? Смешанные единоборства стремительно развиваются по всему миру. Россия — не исключение.

Мамед Халидов может подписать контракт с лигой ACB Как стало известно «Советскому спорту», российская промоутерская компания ACB собирается подписать контракт с польским средневесом Мамедом Халидовым сразу после того, как у спортсмена закончится контракт с лигой KSW (Польша).

M-1 Challenge 77. Рего сразится против Колесника 19 мая в Сочи состоится международный турнир по смешанным единоборствам M-1 Challenge 77. Одним из потенциально самых зрелищных боев на нем станет схватка ударников Фелипе Рего (Бразилия, 10-3) и Виктора Колесника (Кузня, 9-2-1).

Как промоушен WSOF собирается кардинально изменить мир ММА «Советский спорт» рассказывает, что же нового придумали боссы американской организации.

GM World League. Ганненко сразится с легендой Pride Беннеттом «GM Promotion» сообщает о первом в 2017 году турнире по смешанным единоборствам, который положит начало жаркому лету — World League. Зрителей ожидают 11 бескомпромиссных боев и целое море сюрпризов.

Артем Лобов по прозвищу «Русский молот». Почему его «крышует» Конор Макгрегор? 23 апреля на турнире UFC Fight Night 108, который пройдет в Нэшвиле (США), свой очередной бой проведет Артем Лобов.