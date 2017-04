Третий этап турнира PRIME SELECTION-2017 пройдет 29 апреля

29 апреля в Симферополе определятся полуфиналисты международного турнира «PRIME SELECTION-2017» в весовых категориях до 66 и 77 кг.

Проект PRIME SELECTION, призванный выявить перспективных представителей смешанных единоборств, проводится уже третий сезон. Его учредитель – промоутерская компания Tech-KREP FC и Международная ассоциация бойцовских ассоциаций Prime Fight Pro.

Победители проекта в каждой весовой категории помимо чемпионского пояса и приличного денежного вознаграждения получат возможность подписать контракт в ведущими мировыми промоушенами.

Состав четвертьфинальных пар

до 66 кг

Самвел Маркосян (Москва) vs Владимир Мельников (Евпатория)

Александр Данилов (Москва) vs Альберт Жапуев (Нальчик)

Примберди Уулу Бекмырза (Оли, Киргизия) vs Махочи Сагитов (Краснодар)

Ислам Умаров (Грозный) vs Руслан Хатшуков (Нальчик)

до 77 кг

Мурат Хасанов (Нальчик) vs Бесарион Бигвава (Симферополь)

Давид Бархударян (Краснодар) vs Иван Ковалев (Евпатория)

Андрей Колосов (Краснодар) vs Имран Кауфов (Нальчик)

Юнус Ахмедов (Новороссийск) vs TBA.