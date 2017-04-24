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Здено Хара: Я горжусь тем, как «»Бостон» играл против «Оттавы»

Источник:  Национальная Хоккейная Лига (НХЛ)Комментарии

Защитник «Бостона» Здено Хара прокомментировал поражение команды в первом раунде Кубка Стэнли против «Оттавы» (2-4).

- Нельзя просто стоять и жалеть себя, ссылаясь на то, что у нас так много травмированных. Это плей-офф. Таков хоккей. К сожалению, нам не хватало некоторых ребят, но я горжусь тем, как мы играли. Мы не сдавались, - передает слова капитана»Брюинз» официальный сайт НХЛ.

Напомним, что в следующем раунде «Сенаторз» встретится с «Нью-Йорк Рейнджерс», который переиграл «Монреаль» (4-2). Первый матч серии состоится в пятницу, 28 апреля, в Оттаве. Начало встречи в 2:00 по московскому времени.

Матч

Бостон - Оттава - 2:3 О.Т. (1:0, 0:2, 1:0, 0:1)

Голы:

Стэффорд (Маршанд, МакЭвой), 18:13 (1:0 - бол.). Райан (Брассар, Карлссон), 23:26 (1:1 - бол.). Террис (Дзингел), 28:32 (1:2). Бержерон (Маршанд, Миллер К.), 41:57 (2:2). Макартур (Райан, Брассар), 66:30 (2:3 - бол.).

Место и дата

23 апреля 22:00, Ти Ди Гарден, Онлайн-трансляция

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