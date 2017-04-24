Здено Хара: Я горжусь тем, как «»Бостон» играл против «Оттавы»

Защитник «Бостона» Здено Хара прокомментировал поражение команды в первом раунде Кубка Стэнли против «Оттавы» (2-4).

- Нельзя просто стоять и жалеть себя, ссылаясь на то, что у нас так много травмированных. Это плей-офф. Таков хоккей. К сожалению, нам не хватало некоторых ребят, но я горжусь тем, как мы играли. Мы не сдавались, - передает слова капитана»Брюинз» официальный сайт НХЛ.

Напомним, что в следующем раунде «Сенаторз» встретится с «Нью-Йорк Рейнджерс», который переиграл «Монреаль» (4-2). Первый матч серии состоится в пятницу, 28 апреля, в Оттаве. Начало встречи в 2:00 по московскому времени.