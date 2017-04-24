Академия Александра Островского в Химках примет женский турнир серии ITF PRO CIRCUIT

Академия Александра Островского в Химках 1-7 мая 2017 года примет на своих кортах женский турнир серии ITF ProCircuit O1 Properties Ladies Cup (призовой фонд - 25 000$).

В 2016 году в России было проведено всего 8 турниров ITF (в том числе и O1 Properties LADIES CUP) и только 2 из них с призовым фондом в 25 000$. В 2017 турнир O1 Properties LADIES CUP также увеличит свой призовой фонд с 10 000$ до 25 000$.

В соревнованиях примут участие теннисистки-профессионалки из России, Беларуси, Украины, стран ближнего и дальнего зарубежья. Второй год подряд на домашнем турнире выступит ведущий студент Академии первый номер юниорского рейтингаITF Juniors и победительница The Junior Championships, Wimbledon 2016 Анастасия Потапова (тренер Ирина Доронина). В начале 2017 года на 25-тысячнике в Куритибе (Бразилия) Анастасия Потапова завоевала свой первый в профессиональной карьере титул. Без сомнения, Анастасия будет в числе фаворитов и на домашнем турнире.