Андрей Червиченко: В судейских кругах есть банда, которую давно пора отправить на галеры
Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко негативно оценил ситуацию в российском судейском корпусе.
Напомним, в прошедшем 24-м туре РФПЛ широкий резонанс вызвала работа Алексея Еськова на матче «Зенит» - «Урал», удалившего во втором тайме трех игроков команды из Екатеринбурга.
«В наших судейских кругах есть банда, которую давно пора было бы уже отправить на галеры. Но они продолжают судить, продолжают издеваться над болельщиками и ковать свое благосостояние. То, во что превратился судейский корпус, - это вообще гуляй поле. Кто что хочет - то и ворочет», - сказал Червиченко.
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