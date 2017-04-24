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Уткин вызвал на игру команду Карпина и Юрана

Комментарии

Комментатор Василий Уткин вызвал на игру команду реалити-шоу «Кто хочет стать легионером».

«А сейчас я хочу поговорить с Сергеем Юраном и Валерием Карпиным, которых я знаю много лет. Друзья мои, товарищи, признайтесь, какой же ерундой вы занимаетесь последние два месяца. Вы тренируете команду, которой не было и которой скоро не будет. Без роду и племени. Какое прекрасное шоу! Собирайтесь все смотреть. Сергей Юран тренирует плохих футболистов.

А мы представляем настоящий футбол – московский дворовый футбол. Таких команд, как мы, в Москве тысячи. И мы – одна из совсем не плохих среди них. Мы вызываем вас на игру по правилам ЛФЛ. Принимайте вызов, если вы мужики. Докажите, что вы настоящая команда. Это шанс для вас, а не для нас», – заявил Уткин.

Ранее Уткин объявил, что заведет свой футбольный клуб.

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