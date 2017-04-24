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Марсело «coldzera» Давид признан лучшим игроком cs_summit

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Игрок SK Gaming Марсело «coldzera» Давид признан лучшим игроком турнира cs_summit по версии портала HLTV.org.


Напомним, что в финале чемпионата SK Gaming перестреляла Gambit Esports со счетом 3:1 (10:16 Inferno, 16:2 Cache, 16:13 Train). 

cs_summit проходил с 19 по 23 апреля в Лос-Анджелесе. Призовой фонд чемпионата составлял 100 000 долларов.

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