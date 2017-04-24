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Даниил Медведев завершил выступление на турнире в Будапеште

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Россиянин Даниил Медведев завершил выступление на теннисном турнире в Будапеште.

Встреча продолжалась 1 час 25 минут. Медведев во втором сете матча первого круга при счете 0:6, 5:5 отказался от дальнейшей борьбы с сербом Ласло Дьере.

Во втором круге турнира сербский тенисист сыграет с победителем встречимежду Виктором Троицки и россиянином Евгением Донским. Поединок начнется в 16:30 по московскому времени.

Добавим, что на данный момент Медведев располагается на 63-й позиции в мужской табели о рангах.

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