Куличкова пробилась в основную сетку турнира в Стамбуле

224-я ракетка мира Елизавета Куличкова выступит в основной сетке турнира WTA TEB BNP Paribas Istanbul Cup.

В финальном раунде квалификации 21-летняя Куличкова нанесла поражение Телиане Перейре из Бразилии, которая занимает 195-е место в рейтинге WTA. Счет матча – 3:6, 7:5, 6:4.

При этом в шаге от попадания в основной турнир остановились три другие теннисистки из России: Алла Кудрявцева, Вероника Кудерметова и Анастасия Комардина.

Отметим, что первой сеяной на турнире в Стамбуле станет Элина Свитолина из Украины.

Стамбул (Турция)

Турнир WTA TEB BNP Paribas Istanbul Cup

Призовой фонд 226 750 долларов

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Квалификация

Финальный круг

Елизавета Куличкова (Россия) – Телиана Перейра (Бразилия) – 3:6, 7:5, 6:4