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Геннадий Орлов: «Диванные комментаторы» считают, что Еськов ошибся, но судейское руководство поддержало его

Источник:  Р-СпортКомментарии

Комментатор Геннадий Орлов поделился мнением о вызвавшей широкий резонанс работе арбитра Алексея Еськова на матче 24-го тура РФПЛ «Зенит» - «Урал».

Сегодня было объявлено, что Еськов не будет обслуживать матч 25-го тура между ЦСКА и «Локомотивом», вместо него назначен Сергей Карасев. По словам главы департамента судейства и инспектирования (ДСИ) РФС Андрея Будогосского, право менять судей - прерогатива ДСИ, и никаких конкретных причин для замены Еськова на Карасева нет.

«Это их право (ДСИ), вот они и делают (меняют одного арбитра на другого), но они же не наказали Еськова. Значит, они довольны его судейством. Все эти диванные комментаторы, которые считают, что Еськов ошибся... Оказывается, он не ошибся, раз его судейское руководство поддержало. Значит, он действовал согласно букве правил. Конечно, такой обвал на него, он сам переживает, плохо получилось. Три игрока удалены. Конечно, это плохо. Но судейский комитет дал нам понять, что он судил правильно. Это значит, что те люди, которые считают, что знают правила футбола, должны еще раз их перечитать», - цитирует Орлова «Р-Спорт».

Матч

Зенит - Урал - 2:0 (0:0)

Голы

Иванович 86 (1:0). Молло 90 (2:0).

Состав

Зенит: Лунев, Цаллагов, Смольников, Иванович, Кришито, Жулиано, Жирков (Нету, 63), Данни, Юсупов (Молло, 53), Кокорин (Шатов, 44), Дзюба

Урал: Заболотный, Динга, Балажиц, Данцев, Димитров, Емельянов, Бикфалви, Кулаков, Павлюченко, Лунгу (Меркулов, 68), Ильин

Предупреждения:

Дзюба, 86; Кришито, 89 - Бикфалви, 23; Емельянов, 40; Павлюченко, 60

Удаления:

нет - Павлюченко, 60; Бикфалви, 60; Емельянов, 86

Судья:

Алексей Еськов (Россия)

Место и дата

22 апреля 14:00, Санкт-Петербург, Текстовая трансляция

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