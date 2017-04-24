Цибулкова снялась с турнира в Штутгарте

Четвертая ракетка мира Доминика Цибулкова снялась с турнира WTA Porsche Tennis Grand Prix в Штутгарте из травмы кисти.

27-летняя словацкая теннисистка, посеянная под третьим номером, получила повреждение на тренировке перед матчем за сборную Словакии в Fed Cup.

Несмотря на то, что в Штутгарте Цибулкова должна была пропустить первый круг, она не успела бы восстановиться к своему старту на турнире.

В этой связи место Цибулковой займет пятый номер посева Гарбинье Мугуруса, а вместо Мугурусы с другой испанской теннисисткой Карлой Суарес Наварро сыграет победитель квалификации или lucky loser.

Напомним, что турнир в Штутгарте станет первым для бывшей первой ракетки мира Марии Шараповой после дисквалификации.