Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Торонто1 : 2 ОТВашингтон
Футбол  Пескара- : -Рома
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Цибулкова снялась с турнира в Штутгарте

Источник:  WTAКомментарии

Четвертая ракетка мира Доминика Цибулкова снялась с турнира WTA Porsche Tennis Grand Prix в Штутгарте из травмы кисти.

27-летняя словацкая теннисистка, посеянная под третьим номером, получила повреждение на тренировке перед матчем за сборную Словакии в Fed Cup.

Несмотря на то, что в Штутгарте Цибулкова должна была пропустить первый круг, она не успела бы восстановиться к своему старту на турнире.

В этой связи место Цибулковой займет пятый номер посева Гарбинье Мугуруса, а вместо Мугурусы с другой испанской теннисисткой Карлой Суарес Наварро сыграет победитель квалификации или lucky loser.

Напомним, что турнир в Штутгарте станет первым для бывшей первой ракетки мира Марии Шараповой после дисквалификации.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
«Какого цвета будет ребенок Уильямс?» Скандал недели в мире тенниса«Какого цвета будет ребенок Уильямс?» Скандал недели в мире теннисаЧем запомнится последняя неделя – в обзоре «Советского спорта».Куличкова пробилась в основную сетку турнира в Стамбуле224-я ракетка мира Елизавета Куличкова выступит в основной сетке турнира WTA TEB BNP Paribas Istanbul Cup.Веснина сохранила седьмое место в Чемпионской гонке WTAВ первой десятке обновленной Чемпионской гонки изменений не произошло.Уильямс снова стала первой ракеткой мира, Веснина поднялась на 14-е местоАмериканская теннисистка Винус Уильямс снова возглавила рейтинг WTA, опередив Анжелик Кербер из Германии.Капитан сборной Румынии исключен за оскорбления соперниц и расизм в адрес будущего ребенка Серены УильямсКапитан сборной Румынии в Кубке Федерации Илие Настасе был исключен из команды решением местной Федерации тенниса. Это связано с его поведением.Шарапова в первом раунде турнира в Штутгарте встретится с ВинчиОпределилась сетка международного теннисного турнира в Штутгарте.Вихлянцева вышла во второй круг квалификации турнира в ШтутгартеРоссиянка Наталья Вихлянцева одержала победу в первом круге квалификации турнира в Штутгарте (Германия).Агнешка Радванска: Шарапова пока не получила wild card на Roland Garros и Уимблдон, так и должно остатьсяВосьмая ракетка мира Агнешка Радванска высказалась против предоставления российской теннисистке Марии Шараповой wild card на турнирах «Большого шлема» Roland Garros и Уимблдоне.Борис Беккер: Шараповой стоит быть более дружелюбной по отношению к соперницамЭкс-первая ракетка мира Борис Беккер прокомментировал возвращение в WTA-тур Марии Шараповой.Дарья Касаткина: Хорошо, что не платила за Гаврилову… Она столько съела!Дарья Касаткина: Хорошо, что не платила за Гаврилову… Она столько съела!В преддверии матча Кубка Федерации между Россией и Бельгией Дарья Касаткина дала интервью «Советскому спорту».Решение по допуску Шараповой на «Ролан Гаррос» будет принято 15 маяФедерация тенниса Франции (FFT) примет решение о допуске россиянки Марии Шараповой к участию в «Ролан Гаррос» 15 мая.Серена Уильямс вернется на корт в 2018 годуПредставитель американки Серены Уильямс Келли Буш Новак сообщила, что теннисистка вернется на корт в 2018 году.Подарок на день рождения Шараповой! Серена Уильямс объявила о беременностиПодарок на день рождения Шараповой! Серена Уильямс объявила о беременностиЛучшая теннисистка современности объявила о том, что ждет ребенка.Серена Уильямс беременнаЗнаменитая американская теннисистка Серена Уильямс ждет ребенка. Об этом свидетельствует запись спортсменки в Snapchat.Анастасия Павлюченкова: Пропущу турнир в Штутгарте, чтобы лучше подготовиться к грунтуРоссийская теннисистка Анастасия Павлюченкова рассказала о том, как проходит ее подготовка к матчу Кубка Федерации против Бельгии и к грунтовому сезону вообще.Кузнецова сохранила девятое место в рейтинге WTAНа официальном сайте WTA опубликовали обновленный рейтинг.Мария Шарапова: Глупо ставить под вопрос мои достижения из-за мельдонияРоссийская теннисистка Мария Шарапова не считает, что дисквалификация за применение мельдония отразилась на ее репутации.Скьявоне обыграла Аррубаррену в финале турнира в БоготеФинальный матч турнира WTA в Боготе (Колумбия) между итальянкой Франческой Скьявоне и испанкой Ларой Аррубарреной завершился победой итальянской теннисистки. Итоговый счет матча – 6:4, 7:5 в пользу Скьявоне.Мария Шарапова: Если игроки продолжат критиковать меня, это будет некорректноРоссийская теннисистка Мария Шарапова ответила на комментарии других игроков, которые считают, что турнирам не следует предоставлять ей wild card.Родина проиграла Контавейт на турнире в Биле78-я ракетка мира Евгения Родина завершила выступление на турнире WTA Ladies Open Biel Bienne в Биле (Швейцария).
Футбол
Геннадий Орлов: «Диванные комментаторы» считают, что Еськов ошибся, но судейское руководство поддержало его
Футбол
Уткин вызвал на игру команду Карпина и Юрана
Футбол
Андрей Червиченко: В судейских кругах есть банда, которую давно пора отправить на галеры
Футбол
Виталий Мутко: Еськову дали отдохнуть, чтобы избежать психологического давления
все новости
Доминика Цибулкова
Доминика Цибулковавсе новости
Porsche Tennis Grand Prix
Porsche Tennis Grand Prixтаблицакалендарьстатистикатексты/новости
WTA Tour
WTA Tour