Цибулкова снялась с турнира в Штутгарте
Четвертая ракетка
мира Доминика Цибулкова снялась с турнира WTA Porsche Tennis Grand Prix в
Штутгарте из травмы кисти.
27-летняя словацкая теннисистка, посеянная под третьим номером, получила повреждение на тренировке перед матчем за сборную Словакии в Fed Cup.
Несмотря на то, что в Штутгарте Цибулкова должна была пропустить первый круг, она не успела бы восстановиться к своему старту на турнире.
В этой связи место Цибулковой займет пятый номер посева Гарбинье Мугуруса, а вместо Мугурусы с другой испанской теннисисткой Карлой Суарес Наварро сыграет победитель квалификации или lucky loser.
Напомним, что турнир в Штутгарте станет первым для бывшей первой ракетки мира Марии Шараповой после дисквалификации.
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