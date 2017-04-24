Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Торонто1 : 2 ОТВашингтон
Футбол  Пескара- : -Рома
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Давид Луис: Я счастлив работать с Конте

Источник:  ФК «Челси»Комментарии

Защитник «Челси» Давид Луис поделился мнением о главном тренере команды Антонио Конте.

- Конте в первую очередь фантастическая личность, а уже потом фантастический тренер. Мы ежедневного много общаемся, у нас отличные отношения с ним. Мы стараемся показать свой максимум ради клуба, и он, с его футбольными знаниями, старается помочь мне улучшить мой футбол, поэтому я очень счастлив работать с ним. Он проделал удивительную работу в этом матче, - передает слова Луиса официальный сайт команды.

Напомним, что «Челси лидирует в чемпионате Англии, а также, обыграв в минувшую субботу «Тоттенхэм», вышел в финал Кубка Англии.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Валерий Карпин: Тактика появилась в Англии в этом году, до этого они играли в футбол без тактикиВедущий программы «Тотальный разбор» на телеканале «Матч ТВ» Валерий Карпин высказался о тактике в премьер-лиге.«Челси» попробует перехватить Кессие у «Ромы»«Челси» может включиться в борьбу за полузащитника «Аталанты» Франка Кессие несмотря на то, что клуб из Бергамо уже договорился с «Ромой».Антонио Конте: Потрясающе, что я с первой попытки вышел в финал Кубка АнглииГлавный тренер «Челси» Антонио Конте поделился впечатлениями после матча 1/2 финала Кубка Англии против «Тоттенхэма». Напомним, что его команда победила со счетом 4:2.Антонио Конте: Кэйхилл вряд ли сыграет с «Тоттенхэмом»Главный тренер «Челси» Антонио Конте поделился ожиданиями от матча с «Тоттенхэмом». Напомним, что командам предстоит сыграть в полуфинале Кубка Англии.Дино Дзофф: Каррера сделал правильный выбор, не поехав в «Челси» с КонтеБывший голкипер «Ювентуса» и сборной Италии Дино Дзофф прокомментировал успехи главного тренера «Спартака» Массимо Карреры на посту наставника красно-белых.«Интер» готов предложить Конте и Симеоне 50 миллионов евро за пять лет«Интер» не оставляет попыток уговорить возглавить команду Антонио Конте или Диего Симеоне, сообщает La Gazzetta dello Sport.Гари Невилл: В матче с «МЮ» Конте был подавлен, ему не хватило веры в себяБывший защитник «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл, который ныне работает экспертом на телеканале Sky Sports, высказался о поведении наставника «Челси» Антонио Конте во время матча с «МЮ» в 33-м туре АПЛ.Антонио Конте: Мы провели плохой матчГлавный тренер «Челси»» Антонио Конте поделился впечатлениями после матча против «Манчестер Юнайтед». Напомним, что его команда уступила со счетом 0:2.Третья попытка Моуринью. Анонс матча «Манчестер Юнайтед» – «Челси»Третья попытка Моуринью. Анонс матча «Манчестер Юнайтед» – «Челси»«Советский спорт» представляет центральное событие 33-го тура чемпионата Англии – встречу «Манчестер Юнайтед» и «Челси».«Дьяволы» против «синих»: гид по матчу «Манчестер Юнайтед» – «Челси»«Дьяволы» против «синих»: гид по матчу «Манчестер Юнайтед» – «Челси»«Советский спорт» готовит своих читателей к главному событию этого европейского футбольного уикенда.Антонио Конте: Думаю, у «МЮ» есть шансы попасть в четверкуГлавный тренер «Челси» Антонио Конте поделился ожиданиями от матча 33-го тура английской премьер-лиги против «Манчестер Юнайтед».Антонио Конте: Ибрагимович – великий игрок, и он сейчас на пике карьерыГлавный тренер «Челси» Антонио Конте поделился ожиданиями от матча 33-го тура английской премьер-лиги против «Манчестер Юнайтед».Альваро Мората: Конте помог мне поверить в себя, рано или поздно мы встретимся вновьФорвард мадридского «Реала» Альваро Мората дал интервью английскому изданию The Guardian.«Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити» и «Челси» претендуют на защитника «Монако» МендиЗащитник «Монако» Бенжамен Менди может начать следующий сезон в Англии.Антонио Конте: «Челси» достойно ответил на результаты конкурентовГлавный тренер «Челси» Антонио Конте прокомментировал победу в матче против «Борнмута» в рамках 32-го тура чемпионата Англии (3:1).Антонио Конте: Диего Коста делает то, что я прошуГлавный тренер «Челси» Антонио Конте заявил, что по-прежнему рассчитывает на форварда Диего Косту, на счету которого лишь три гола в премьер-лиге в этом календарном году.Дмитрий Сенников: Схема Конте 3-4-3 – это не революцияБывший защитник московского «Локомотива» и сборной России Дмитрий Сенников подвел итоги матча чемпионата Англии «Челси» - «Манчестер Сити».«Челси» рассчитывает опередить «МЮ» в борьбе за ПеришичаГлавный тренер «Челси» Антонио Конте готовится к отъезду бельгийского полузащитника Эдена Азара в мадридский «Реал».Антонио Конте: В Италии хотят, чтобы я вернулсяГлавный тренер «Челси» Антонио Конте прокомментировал возможное возвращение в чемпионат Италии, а также высказался о приходе в лондонский клуб полузащитника «Нью Йорк Сити» Андреа Пирло.«Интер» ведет переговоры со СпаллеттиГлавный тренер «Ромы» Лучано Спаллетти может в межсезонье возглавить «Интер».
Футбол
Геннадий Орлов: «Диванные комментаторы» считают, что Еськов ошибся, но судейское руководство поддержало его
Футбол
Уткин вызвал на игру команду Карпина и Юрана
Футбол
Андрей Червиченко: В судейских кругах есть банда, которую давно пора отправить на галеры
Футбол
Виталий Мутко: Еськову дали отдохнуть, чтобы избежать психологического давления
все новости
Антонио Конте
Антонио Контевсе новости