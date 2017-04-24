Давид Луис: Я счастлив работать с Конте

Защитник «Челси» Давид Луис поделился мнением о главном тренере команды Антонио Конте.

- Конте в первую очередь фантастическая личность, а уже потом фантастический тренер. Мы ежедневного много общаемся, у нас отличные отношения с ним. Мы стараемся показать свой максимум ради клуба, и он, с его футбольными знаниями, старается помочь мне улучшить мой футбол, поэтому я очень счастлив работать с ним. Он проделал удивительную работу в этом матче, - передает слова Луиса официальный сайт команды.

Напомним, что «Челси лидирует в чемпионате Англии, а также, обыграв в минувшую субботу «Тоттенхэм», вышел в финал Кубка Англии.