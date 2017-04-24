«Ак Барс» подпишет с Малыхиным контракт на один год

Форвард «Ак Барса» Федор Малыхин продолжит карьеру в казанском клубе.

Как сообщает «БИЗНЕС Online», 26-летний нападающий подпишет с «Ак Барсом» контракт на один год.

В нынешнем сезоне Малыхин набрал 27 (16+11) очков в 51 матче регулярного чемпионата, что стало для него лучшим результатом за время выступления в «Ак Барсе».

В плей-офф на счету Малыхина 9 (6+3) очков в 15 матчах, и он стал лучшим снайпером команды.

Напомним, форвард выступает за «Ак Барс» с 2014 года, когда перебрался в Казань из «Автомобилиста».

Предыдущий трехлетний контракт Малыхина истекает 30 апреля.

Всего в КХЛ нападающий провел 282 матча и набрал 147 (75+72) очков.