«Ак Барс» подпишет с Малыхиным контракт на один год
Форвард «Ак Барса»
Федор Малыхин продолжит карьеру в казанском клубе.
Как сообщает «БИЗНЕС Online», 26-летний нападающий подпишет с «Ак Барсом» контракт на один год.
В нынешнем сезоне Малыхин набрал 27 (16+11) очков в 51 матче регулярного чемпионата, что стало для него лучшим результатом за время выступления в «Ак Барсе».
В плей-офф на счету Малыхина 9 (6+3) очков в 15 матчах, и он стал лучшим снайпером команды.
Напомним, форвард выступает за «Ак Барс» с 2014 года, когда перебрался в Казань из «Автомобилиста».
Предыдущий трехлетний контракт Малыхина истекает 30 апреля.
Всего в КХЛ нападающий провел 282 матча и набрал 147 (75+72) очков.
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