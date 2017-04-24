«Спартак» разгромил «Урал» в матче молодежного первенства России

Футболисты московского «Спартака» разгромили на своем поле «Урал» в матче 25-го тура первенства России среди молодежных команд со счетом 4:1.

У «Спартака» забитыми мячами отметились Фэшн Сакала, Солтмурад Бакаев и Александр Ломовицкий, оформивший в этой встрече дубль. У гостей точный удар на счету Жан-Жака Бугуи.

После этой игры «Спартака» набрал 55 очков и догнал лидирующий ЦСКА в таблице чемпионата. Однако армейцы провели на одну игру меньше. «Урал», имея в активе 25 очков, находится на 11 месте.

Напомним, что основные составы «Спартака» и «Урала» сыграют во вторник, 25 апреля.