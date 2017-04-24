«Спартак» разгромил «Урал» в матче молодежного первенства России
Футболисты московского «Спартака» разгромили на своем поле «Урал» в матче 25-го тура первенства России среди молодежных команд со счетом 4:1.
У «Спартака» забитыми мячами отметились Фэшн Сакала, Солтмурад Бакаев и Александр Ломовицкий, оформивший в этой встрече дубль. У гостей точный удар на счету Жан-Жака Бугуи.
После этой игры «Спартака» набрал 55 очков и догнал лидирующий ЦСКА в таблице чемпионата. Однако армейцы провели на одну игру меньше. «Урал», имея в активе 25 очков, находится на 11 месте.
Напомним, что основные составы «Спартака» и «Урала» сыграют во вторник, 25 апреля.
Матч
Спартак (мол) - Урал (мол) - 4:1 (0:0)
Место и дата
24 апреля 14:00, Академия «Спартак» им. Черенкова, Онлайн-трансляция
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