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Моуринью связался с руководством «Реала», чтобы обсудить трансфер Мораты

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Форвард мадридского «Реала» Альваро Мората, который по-прежнему находится в сфере интересов «Челси», может перебраться в «Манчестер Юнайтед».

Как сообщает Don Balon, наставник «красных дьяволов» Жозе Моуринью, при котором игрок дебютировал за «сливочных», связался с руководством испанского клуба, чтобы обсудить возможный переезд нападающего. Отмечается, что причиной интереса к Морате послужила травма Златана Ибрагимовича, который, как сообщалось ранее, больше не сыграет в нынешнем сезоне.

Добавим, что сам Мората заявлял о желании переехать именно в английскую премьер-лигу, отметив, что хотел бы выступать под руководством наставника «Челси» Антонио Конте.

На данный момент в активе 24-летнего игрока 35 матчей, 16 голов и 4 голевые передачи. Портал Transfermarkt.de оценивает испанца в 40 млн евро, а его контракт с «бланкос» рассчитан до 2021 года.

По информации СМИ, на форварда также претендуют «Милан» и мюнхенская «Бавария».

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