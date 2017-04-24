Зак Браун: Я бы хотел видеть «Макларен» в Индианаполисе каждый год

Исполнительный директор «Макларена» Зак Браун заявил, что хотел бы, чтобы его команда каждый год была представлена в гонке «500 миль Индианаполиса».

«Я бы хотел видеть «Макларен» в Индианаполисе каждый год. Изначально я полагал, что мы можем начать воплощать эту идею в реальность в 2018 году.

Однако мы получили уникальную возможность и воспользовались ею, если брать во внимание те обстоятельства, с которыми «Макларен» столкнулся в 2017 году в Формуле-1, а также учитывая желания Фернандо и команды», – приводит Autosport.com.ru слова Брауна.

Напомним, 28 мая гонщик «Макларена» Фернандо Алонсо пропустит Гран-при Монако из-за участия в этот день в гонке «500 миль Индианаполиса».