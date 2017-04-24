Черданцев считает, что центральные матчи РФПЛ должен обслуживать Сергей Карасев

Комментатор телеканала «Матч ТВ» Георгий Черданцев высказался о решении РФС заменить арбитра из Москвы Алексея Еськова на игре ЦСКА и «Локомотива» в 25-м туре РФПЛ.

Напомним, столичное дерби рассудит бригада судей во главе с Сергеем Карасевым.

«А что за шум? Если есть один-единственный российский арбитр, который регулярно работает на еврокубках, так пусть и судит хоть все топ-матчи», – написал Черданцев на своей странице в Twitter.

А что за шум? Если есть один-единственный российский арбитр, который регулярно работает на еврокубках, так пусть и судит хоть все топ-матчи. — Георгий Черданцев (@cherdantsev) 24 апреля 2017 г.

Напомним, Еськов подвергся критике за работу на матче между «Зенитом» и «Уралом» (2:0) в 24-м туре РФПЛ, который состоялся 22 апреля.

Матч ЦСКА и «Локомотива» состоится 26 апреля на домашней арене армейцев.