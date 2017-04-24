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Роман Дворянкин: Оборот Virtus.pro за 2017 год исчисляется единицами миллионов долларов

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Генеральный менеджер Virtus.pro Роман Дворянкин в интервью Eurosport рассказал о прибыльности организации.

«Это вещь, которая среди прочих сильно меня поразила. В футбольных и хоккейных клубах высших дивизионов непонятно, за счет чего можно выйти на хотя бы операционную безубыточность, если только тебе не супервезет с трансферами. VP и многие другие команды – абсолютно коммерческая история. Мы не разглашаем коммерческие показатели, но я могу сказать, что наш оборот за 2017-й год исчисляется единицами миллионов долларов. Основной доход организации – спонсорство. Почти все призовые деньги уходят игрокам. Организация забирает небольшую часть.

За 2016-й год, безусловно, CS принесла сильно больше призовых в силу того, что у нас была смена состава, ребята из CS выиграли E-лигу с призовым фондом 400 тысяч долларов, они выиграли DreamHack в Бухаресте, они заняли второе место на Epicenter, второе место на ESL One New York. У них был очень удачный год, и они принесли больше, несмотря на то, что призовые в доте выше, чем в CS.

Если говорить об общей прибыли, то со спонсорской точки зрения понятно, что медийность у состава CS выше. При этом важно понимать, что мы – российская организация, и польский состав не всегда релевантен для российских рекламодателей.

Наша сила в том, что у нас есть типажи на любой вкус. Хотите самого популярного киберспортсмена в мире? Пожалуйста. Хотите лучший СНГ-состав с русскоязычными игроками? Пожалуйста. Это дает нам баланс: мы привлекательны как для европейских компаний, так и для российских организаций».

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