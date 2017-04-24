Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Торонто1 : 2 ОТВашингтон
Футбол  Пескара- : -Рома
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

«Лужники» готовы принять тестовый матч в октябре-ноябре

Источник:  ТАССКомментарии

Директор департамента спорта и туризма города Москвы Николай Гуляев рассказал о сроках открытия стадиона «Лужники» после реконструкции.

«Вопрос, когда откроются «Лужники», пока открыт, потому что нам нужно провести тестирование всех систем. Мы готовы принять тестовый матч в октябре-ноябре. Кто сыграет на нем, это вопрос к Российскому футбольному союзу», – приводит ТАСС слова Гуляева.

Напомним, в результате реконструкции вместимость стадиона была увеличена до 81 тысячи зрителей. Общая ширина всех выходов с трибун была увеличена на 100 метров со 144 до 249 метров.

Ранее сообщалось о том, что «Лужники» могут принять товарищеский матч Россия – Аргентина, который запланирован на 11 ноября.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Антураж матча в России, который выносит мозг (фото, видео)Антураж матча в России, который выносит мозг (фото, видео)На грандиозном сочинском «Фиште» сыграли матч второй лиги.«Надоели вы все ныть!» Было ли праздником открытие стадиона в Петербурге?«Надоели вы все ныть!» Было ли праздником открытие стадиона в Петербурге?Нестыковок еще много, но теперь гораздо понятнее, как тут пройдет открытие и финал Кубка конфедераций.Насколько стадион в Петербурге готов к Кубку конфедераций и ЧМ? Отвечает СорокинНасколько стадион в Петербурге готов к Кубку конфедераций и ЧМ? Отвечает СорокинГлава оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин – о том, чем арена на Крестовском уже хороша, а в чем ее предстоит сделать еще лучше.Алексей Сорокин: Поле на стадионе в Петербурге? Конечно, бывает и лучшеГенеральный директор организационного комитета по подготовке и проведению чемпионата мира-2018 Алексей Сорокин поделился мнением о состоянии газона стадиона на Крестовском острове.В ФИФА ответили американскому сенатору, который потребовал лишить Россию чемпионата мираВ пресс-службе ФИФА ответили американскому сенатору Ричарду Блюменталю, который ранее направил письмо президенту спортивной организации Джани Инфантино с просьбой лишить Россию чемпионата мира.Алексей Сорокин: Можем пригласить Блюменталя на Кубок конфедерацийГенеральный директор оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин отреагировал на призыв американского сенатора Ричарда Блюменталя отобрать у России право проведения чемпионата мира и Кубка конфедераций.Герман Зонин: ЧМ-2018 не провалится, все крупные события в России были прекрасно организованыЗаслуженный тренер СССР Герман Зонин высказался о поиске спонсоров для чемпионата мира 2018 года в России.«Ростов-Арена» может в ноябре принять матч Россия – Босния и Герцеговина«Ростов-Арена», которая возводится к чемпионату мира 2018 года, может принять официальный матч уже в нынешнем году.Валерий Розов: За наших на ЧМ-2018 можно поболеть, пока не вылетятДвукратный чемпион мира по парашютному спорту Валерий Розов рассказал «Советскому спорту» о том, его не хватает российским футболистам.Арены ЧМ-2018 в Самаре и Калининграде сдадут в эксплуатацию только в 2018 годуСрок сдачи в эксплуатацию стадионов чемпионата мира 2018 года по футболу в Самаре и Калининграде перенесен с 2017 на 2018 год.Виталий Мутко: К Кубку конфедераций газон новой арены будет в идеальном состоянииПредседатель оргкомитета «Россия-2018» Виталий Мутко прокомментировал затраты на газон стадиона «Санкт-Петербург».Виталий Мутко: Трудности ФИФА в поисках спонсоров не связаны с ЧМ-2018, они испортили свой имиджПрезидент РФС Виталий Мутко прокомментировал непростую финансовую ситуацию, с которой столкнулись высшие чиновники ФИФА.Московская полиция задержала мошенников в костюмах талисмана ЧМ-2018Столичная полиция задержала предприимчивых правонарушителей, пытавшихся заработать деньги за совместные фотографии болельщиков с талисманом чемпионата мира 2018 года - волком Забивакой.Денис Попов: Нужно, чтобы Черчесову в сборной России никто не мешалБывший нападающий ЦСКА Денис Попов поделился ожиданиями от выступления сборной России на ближайших турнирах.Михаил Дегтярев: Мы сможем на 100% обеспечить порядок на стадионах во время ЧМ-2018Председатель комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев рассказал о безопасности на стадионах во время чемпионата мира в 2018 году.Ирек Зиннуров: Казань полностью готова принять Кубок конфедерацийПосол Казани как будущего организатора чемпионата мира – 2018, известный ватерполист и серебряный призер Олимпийских игр Ирек Зиннуров заявил, что город полностью готов принять Кубок конфедераций.ФИФА: Стадион в Петербурге выглядит великолепноФИФА в своем аккаунте в твиттере опубликовала фотографию стадиона «Санкт-Петербург арена».Артем Федецкий: Играть ли на ЧМ-2018? Давайте сначала попадем тудаЗащитник сборной Украины Артем Федецкий сказал, что пока преждевременно говорить о том, стоит ли команде отказаться от участия в чемпионате мира 2018 года. Напомним, что турнир пройдет в России.Всеволод Кукушкин: После нынешней перестройки к «Лужникам» не притронутся в ближайшие лет 50Журналист Всеволод Кукушкин поделился своим взглядом на реконструкцию московского стадиона «Лужники».Архитектор Иван Бакушин: Когда боятся все сносить и делать заново, используют термин «реконструкция»Руководитель архитектурного бюро Иван Бакушин поделился своим взглядом на процесс реконструкции стадиона «Лужники».
Футбол
Геннадий Орлов: «Диванные комментаторы» считают, что Еськов ошибся, но судейское руководство поддержало его
Футбол
Уткин вызвал на игру команду Карпина и Юрана
Футбол
Андрей Червиченко: В судейских кругах есть банда, которую давно пора отправить на галеры
Футбол
Виталий Мутко: Еськову дали отдохнуть, чтобы избежать психологического давления
все новости
Стадион «Лужники»
Стадион «Лужники»
Чемпионат мира
Чемпионат миратаблицакалендарьстатистикатексты/новости