«Лужники» готовы принять тестовый матч в октябре-ноябре

Директор департамента спорта и туризма города Москвы Николай Гуляев рассказал о сроках открытия стадиона «Лужники» после реконструкции.

«Вопрос, когда откроются «Лужники», пока открыт, потому что нам нужно провести тестирование всех систем. Мы готовы принять тестовый матч в октябре-ноябре. Кто сыграет на нем, это вопрос к Российскому футбольному союзу», – приводит ТАСС слова Гуляева.

Напомним, в результате реконструкции вместимость стадиона была увеличена до 81 тысячи зрителей. Общая ширина всех выходов с трибун была увеличена на 100 метров со 144 до 249 метров.

Ранее сообщалось о том, что «Лужники» могут принять товарищеский матч Россия – Аргентина, который запланирован на 11 ноября.