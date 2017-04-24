Дмитрий Шнякин – об игре «Урала»: Такого в РФПЛ не видел ни разу. Воины! Викинги!

Комментатор телеканала «Матч ТВ» Дмитрий Шнякин оставил несколько записей на своей странице в Twitter, посвященную игре 24-го тура РФПЛ между «Зенитом» и «Уралом», который завершился победой гостей (2:0).

«Урал» – воины! Викинги! Рубятся, как в последний раз в жизни! Такого в нашем чемпионате не видел ни разу! Ввосьмером! Ах, да. Как по мне, удар Дзюбы рукой – это прямая красная. Но Емельянову вторая желтая, да. А вообще, эта неделя в плане судейства...», – написал Шнякин.

УРАЛ - ВОИНЫ! ВИКИНГИ! Рубятся, как в последний раз в жизни! Такого в нашем чемпионате не видел ни разу! Ввосьмером!!! 😳 — Дмитрий Шнякин (@shhhnyak) 22 апреля 2017 г.

Ах, да. Как по мне, удар Дзюбы рукой - это прямая красная. Но Емельянову вторая желтая, да. А вообще, эта неделя в плане судейства... 🤦🏼‍♂️ — Дмитрий Шнякин (@shhhnyak) 22 апреля 2017 г.

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