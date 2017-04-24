Жоао Карлос: В «Спартаке» впечатляют Промес и Фернандо

Экс-защитник «Спартака» Жоао Карлос поделился мнением об игре команды в сезоне.

– Смотрите матчи «Спартака»?

– Да, к тому же там выступает мой друг Фернандо. Стараюсь искать трансляции в Интернете. Очень хочу, чтобы команда в этом году стала чемпионом, она играет классно! Нужно брать титул. Будет большой сюрприз, если «Спартак» этого не сделает.

– Кто вас особенно впечатляет в составе красно-белых?

– Промес в одиночку делает результат. В этом сезоне он заиграл еще лучше, просто звезда чемпионата! А Фернандо укрепил центр поля. Он здорово распоряжается мячом, очень умный футболист. В целом состав подобрался сильный, поэтому «Спартак» идет первым.

Полное интервью с бразильским защитником можно прочитать в свежем выпуске «ССФ»

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