Валерий Карпин: Тактика появилась в Англии в этом году, до этого они играли в футбол без тактики

Ведущий программы «Тотальный разбор» на телеканале «Матч ТВ» Валерий Карпин высказался о тактике в премьер-лиге.

«Тактика есть, ее не меньше, чем в любом чемпионате. Возможно, единственный чемпионат, где больше тактики – в Италии. Там матч – это борьба двух тренеров. Россия не уступает ни Испании, ни Англии, где тактика появилась в этом году, благодаря Клоппу, Моуринью, Гвардиоле и Конте. До этого они играли в футбол без тактики. Зато футбол зрелищный. Зрителю это интересно, а с точки зрения тренера – смотреть особо нечего.

Кто-то думает иначе, я свое мнение на навязываю. Просто считаю, что тактики там не было, но это не значит, что это не зрелищно. Это как два боксера, которые начинают друг друга лупить и всем нравится. Или как боксеры, которые ведут интеллектуальную борьбу – уклоняются», – приводит слова Карпина официальный сайт «Матч ТВ».