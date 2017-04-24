Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Торонто1 : 2 ОТВашингтон
Футбол  Пескара- : -Рома
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Валерий Карпин: Тактика появилась в Англии в этом году, до этого они играли в футбол без тактики

Источник:  Телеканал «Матч ТВ»Комментарии

Ведущий программы «Тотальный разбор» на телеканале «Матч ТВ» Валерий Карпин высказался о тактике в премьер-лиге.

«Тактика есть, ее не меньше, чем в любом чемпионате. Возможно, единственный чемпионат, где больше тактики – в Италии. Там матч – это борьба двух тренеров. Россия не уступает ни Испании, ни Англии, где тактика появилась в этом году, благодаря Клоппу, Моуринью, Гвардиоле и Конте. До этого они играли в футбол без тактики. Зато футбол зрелищный. Зрителю это интересно, а с точки зрения тренера – смотреть особо нечего.

Кто-то думает иначе, я свое мнение на навязываю. Просто считаю, что тактики там не было, но это не значит, что это не зрелищно. Это как два боксера, которые начинают друг друга лупить и всем нравится. Или как боксеры, которые ведут интеллектуальную борьбу – уклоняются», – приводит слова Карпина официальный сайт «Матч ТВ».

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Жоао Карлос: Игра Кутепова – приятный сюрпризЭкс-защитник «Спартака» Жоао Карлос рассказал, что думает о выступлениях Ильи Кутепова.Андрей Бутенко: Замена Еськова – стратегическая необходимостьПредседатель судейского комитета РФС Андрей Бутенко прокомментировал замену арбитра в матче 25-го тура РФПЛ между ЦСКА и «Локомитива».Тони Кроос – после матча с «Барселоной»: Иногда футбол – настоящий отстойПолузащитник мадридского «Реала» Тони Кроос прокомментировал поражение от «Барселоны» в 33-м туре испанской примеры (2:3).Виталий Мутко: Карасев может работать два дерби подрядВице-премьер правительства России и президент РФС Виталий Мутко высказался о том, что арбитр Сергей Карасев будет работать на двух московских дерби за одну неделю.Месси обратился к фанатам «Барселоны» после победы над «Реалом»Нападающий «Барселоны» Лионель Месси оставил запись на своей странице в Facebook после победы над «Реалом» в 33-м туре испанской примеры.Жоао Карлос: В «Спартаке» впечатляют Промес и ФернандоЭкс-защитник «Спартака» Жоао Карлос поделился мнением об игре команды в сезоне.Дмитрий Шнякин – об игре «Урала»: Такого в РФПЛ не видел ни разу. Воины! Викинги!Комментатор телеканала «Матч ТВ» Дмитрий Шнякин оставил запись на своей странице в Twitter, посвященную игре 24-го тура РФПЛ между «Зенитом» и «Уралом», который завершился победой гостей (2:0).Черданцев считает, что центральные матчи РФПЛ должен обслуживать Сергей КарасевКомментатор телеканала «Матч ТВ» Георгий Черданцев высказался о решении РФС заменить арбитра из Москвы Алексея Еськова на игре ЦСКА и «Локомотива».Моуринью связался с руководством «Реала», чтобы обсудить трансфер МоратыФорвард мадридского «Реала» Альваро Мората, который по-прежнему находится в сфере интересов «Челси», может перебраться в «Манчестер Юнайтед».«Спартак» разгромил «Урал» в матче молодежного первенства РоссииАндер Эррера: Нам тяжело пережить потерю Ибрагимовича и РохоАндер Эррера: Нам тяжело пережить потерю Ибрагимовича и РохоПолузащитник «Манчестер Юнайтед» Андер Эррера дал интервью клубной пресс-службе после победы над «Бернли» в 34-м туре АПЛ (2:0).Давид Луис: Я счастлив работать с КонтеЗащитник «Челси» Давид Луис поделился мнением о главном тренере команды Антонио Конте.Геннадий Орлов: «Диванные комментаторы» считают, что Еськов ошибся, но судейское руководство поддержало егоКомментатор Геннадий Орлов поделился мнением о вызвавшей широкий резонанс работе арбитра Алексея Еськова на матче 24-го тура РФПЛ «Зенит» - «Урал».Матч «Оренбург» – «Зенит» покажут в 30 странахВстречу 25-го тура чемпионата России, в которой «Оренбург» примет «Зенит», будут транслировать с 30 странах, сообщается на официальном сайте питерского клуба.Андрей Червиченко: В судейских кругах есть банда, которую давно пора отправить на галерыБывший президент «Спартака» Андрей Червиченко негативно оценил ситуацию в российском судейском корпусе.Виталий Мутко: Еськову дали отдохнуть, чтобы избежать психологического давленияПрезидент РФС Виталий Мутко прокомментировал замену главного арбитра матча 25-го тура РФПЛ между ЦСКА и «Локомотивом».Кокорин из-за травмы может пропустить матч с «Оренбургом»Нападающий «Зенита» Александр Кокорин может пропустить выездной матч с 25-го тура чемпионата России с «Оренбургом», сообщает «Спорт день за днем».«Бавария» может рассмотреть вариант приобретения СанчесаПолузащитник «Арсенала» Алексис Санчес попал в сферу интересов «Баварии».Никто не хотел умирать. Как Гвардиолу лишили последнего шанса на трофейНикто не хотел умирать. Как Гвардиолу лишили последнего шанса на трофейОбозреватель «Советского спорта» о полуфинале кубка Англии, в котором командная игра была важнее индивидуальной.Андрей Будогосский: Еськову дали отдохнуть, чтобы он восстановился психологическиРуководитель департамента судейства и инспектирования РФС Андрей Будогосский объяснил решение снять арбитра из Москвы Алексея Еськова с матча 25-го тура премьер-лиги ЦСКА – «Локомотив».
Футбол
Геннадий Орлов: «Диванные комментаторы» считают, что Еськов ошибся, но судейское руководство поддержало его
Футбол
Уткин вызвал на игру команду Карпина и Юрана
Футбол
Андрей Червиченко: В судейских кругах есть банда, которую давно пора отправить на галеры
Футбол
Виталий Мутко: Еськову дали отдохнуть, чтобы избежать психологического давления
все новости
Юрген Клопп
Юрген Клоппвсе новости
Жозе Моуринью
Жозе Моуриньювсе новости
Хосеп Гвардиола
Хосеп Гвардиолавсе новости
Антонио Конте
Антонио Контевсе новости
Россия. Премьер-лига
Россия. Премьер-лигатаблицакалендарьстатистикатексты/новости
Чемпионат Англии
Чемпионат Англиитаблицакалендарьстатистикатексты/новости
Чемпионат Италии
Чемпионат Италиитаблицакалендарьстатистикатексты/новости
Чемпионат Испании
Чемпионат Испаниитаблицакалендарьстатистикатексты/новости