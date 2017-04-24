Жоао Карлос: Игра Кутепова – приятный сюрприз

Экс-защитник «Спартака» Жоао Карлос рассказал, что думает о выступлениях Ильи Кутепова.

– Помните защитника Кутепова?

– Да-да, когда я играл за «Спартак», Илья был еще довольно молод, только перебрался к нам из молодежной команды. Вижу, как он повзрослел, окреп. Это сюрприз для меня.

– Сюрприз?

– Приятный. Я-то на тренировках видел, что у него есть предпосылки стать хорошим защитником. Парень высокий, сильный, целеустремленный. Говорю о сюрпризе, так как не ожидал, что Кутепов настолько быстро окажется игроком основы, будет вызываться в сборную. Очень рад за него.

Полное интервью с бразильским защитником можно прочитать в свежем выпуске «ССФ»

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