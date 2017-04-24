Жоао Карлос: Самое жаркое дерби – «Спартак» – ЦСКА. Матчи с «Зенитом» и рядом не стоят

Экс-защитник «Спартака» Жоао Карлос – о самых ярких матчах в чемпионате России.

– «Спартак» недавно обыграл «Зенит». А какое дерби было самым жарким для вас?

– «Спартак» – ЦСКА! Матчи с «Зенитом» и рядом не стоят. На наших дерби стадион всегда был полон. Очень хорошо помню поединок на арене «Локомотив». Тогда мы разгромили соперника 3:0, я отдал голевой пас Комбарову. Эта игра была самой жаркой и эмоциональной.

– Против «Зенита» нет подобных эмоций?

– Это тоже «класико», но когда играют две московские команды, накал гораздо выше. Такие матчи именно болельщики делают эмоциональнее.

Полное интервью с бразильским защитником можно прочитать в свежем выпуске «ССФ»

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