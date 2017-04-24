Месси обратился к фанатам «Барселоны» после победы над «Реалом»

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси оставил запись на своей странице в Facebook после победы над «Реалом» (3:2) в 33-м туре испанской примеры.

«Мы отправились на «Сантьяго Бернабеу», чтобы выиграть три очка, и продолжить борьбу за титул чемпиона. «Барселоне» предстоит пройти еще долгий путь, но мы рады вернуться домой, сделав важный шаг к поставленной цели», – написал Месси.

Напомним, игрок сборной Аргентины оформил в этом матче дубль, забив победный гол за 30 секунд до окончания матча.

На данный момент каталонский клуб лидирует в таблице чемпионата страны, набрав 75 очков. У «Реала» – столько же, но «сливочные» уступают команде Луиса Энрике по дополнительным показателям. При этом, «Реал» сыграл в примере на одну игру меньше.

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