Виталий Мутко: Карасев может работать два дерби подряд

Вице-премьер правительства России и президент РФС Виталий Мутко высказался о том, что арбитр Сергей Карасев будет работать на двух московских дерби за одну неделю.

«Может ли Карасев работать два тура подряд? А почему нет? Футболисты же играют через два дня на третий. Круг судей ближе к концу чемпионата будет сужаться, потому что борьба обостряется, все матчи очень ответственные.

Был бы у нас выбор, мы бы давно эту тему закрыли. Но у нас не так много арбитров ФИФА. А если арбитр ФИФА судит так, как было в Санкт-Петербурге, то куда мы двигаться будем», – приводит «Р-Спорт» слова Мутко.

Напомним, в среду Карасев заменит Алексея Еськова на матче ЦСКА – «Локомотив», а в воскресенье будет работать на матче ЦСКА – «Спартак».