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МОК лишил Чернову бронзовой медали Олимпийских игр 2008 года

Источник:  МОККомментарии

Российская легкоатлетка Татьяна Чернова лишена бронзовой медали Олимпийских игр 2008 года в Пекине в семиборье.

Такое решение принял Международный олимпийский комитет на основе результатов перепроверки допинг-пробы Черновой, взятой на Олимпиаде.

Новый допинг-анализ дал положительный результат на наличие запрещенного вещества туринабола.

Теперь Черновой придется вернуть бронзовую медаль, которая достанется Келли Сотертон из Великобритании.

Отметим, что на олимпийском турнире Чернова заняла четвертое место, но поднялась в тройку призеров в результате дисквалификации Людмилы Блонской из Украины.

Олимпийской чемпионкой Пекина в семиборье стала другая представительница Украины – Наталия Добрынская, а серебро выиграла Хайлис Фонтейн из США.

Добавим, что в ноябре 2016 года Чернова была лишена золотой медали чемпионата мира 2011 года в Тэгу.

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