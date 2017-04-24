Тони Кроос – после матча с «Барселоной»: Иногда футбол – настоящий отстой
Полузащитник мадридского «Реала» Тони Кроос прокомментировал поражение от «Барселоны» в 33-м туре испанской примеры (2:3).
«Иногда футбол – настоящий отстой. Однако, я горжусь игрой нашей команды», – написал хавбек сборной Германии на своей странице в Twitter.
Sometimes football sucks. But the way we play makes me proud! #HalaMadrid pic.twitter.com/HFQpuIZcwB— Toni Kroos (@ToniKroos) 23 апреля 2017 г.
На данный момент каталонский клуб лидирует в таблице чемпионата страны, набрав 75 очков. У «Реала» – столько же, но «сливочные» уступают команде Луиса Энрике по дополнительным показателям. При этом, «Реал» сыграл в примере на одну игру меньше.
Читайте также:
«По крайней мере, это было опасно». Зидан – о причинах поражения от «Барселоны»
Месси обратился к фанатам «Барселоны» после победы над «Реалом»
Матч
Голы
Каземиро 29 (1:0). Месси 33 (1:1). Ракитич 74 (1:2). Родригес 86 (2:2). Месси 90 (2:3).
Состав
Реал: Навас, Марсело, Карвахаль, Начо, Рамос, Каземиро (Ковачич, 70), Кроос, Модрич, Бэйл (Асенсио, 41), Роналду, Бензема (Родригес, 82)
Барселона: тер Штеген, Альба, Пике, Умтити, Бускетс, Иньеста, Роберто, Ракитич, Алькасер (Гомеш, 69), Месси, Суарес Л.
Предупреждения:
Каземиро, 13; Ковачич, 81 - Умтити, 40; Месси, 90
Удаления:
Рамос, 78 - нет
Место и дата
23 апреля 21:45, Сантьяго Бернабеу, Текстовая трансляция