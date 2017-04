Тони Кроос – после матча с «Барселоной»: Иногда футбол – настоящий отстой

Полузащитник мадридского «Реала» Тони Кроос прокомментировал поражение от «Барселоны» в 33-м туре испанской примеры (2:3).

«Иногда футбол – настоящий отстой. Однако, я горжусь игрой нашей команды», – написал хавбек сборной Германии на своей странице в Twitter.

Sometimes football sucks. But the way we play makes me proud! #HalaMadrid pic.twitter.com/HFQpuIZcwB