Андрей Бутенко: Замена Еськова – стратегическая необходимость

Председатель судейского комитета РФС Андрей Бутенко прокомментировал замену арбитра в матче 25-го тура РФПЛ между ЦСКА и «Локомитива».

- Замена арбитра - это не наказание арбитру, хотя это прямое действие. Эта замена - стратегическая необходимость, которая впитывает в себя и футбольную, и профессиональную, и общечеловеческую дипломатию. Здесь в большей степени не наказание предусмотрено, а снятие напряжения определенного, - сказал Бутенко в интервью «Р-Спорт».

Ранее стало известно, что бригада Сергея Карасева в полном составе переведена со встречи «Рубин» – «Терек» на матч ЦСКА – «Локомотив», который ранее должен был обслуживать арбитр из Москвы Алексей Еськов.

Матч ЦСКА – «Локомотив» пройдет 26 апреля на Арене ЦСКА в Москве. Начало – 19:30 (мск).