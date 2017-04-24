Елена Радионова: Травмы и трудности роста влияли на мое катание в нынешнем сезоне

Призер чемпионата мира Елена Радионова подвела итоги нынешнему сезону.

– Как вы оцените прошедший сезон в целом?

– Не очень хорошо. На протяжении всего сезона у меня были сложности, – приводит слова Радионовой официальный сайт Федерации фигурного катания на коньках России. – Надеюсь учесть ошибки, чтобы в следующем году все было хорошо.

– Какие именно ошибки?

– Тут все вместе. И травмы, и трудности роста, которые влияли на мое катание. Это даже не ошибки, а обстоятельства. Нужно было привыкать к новому телу, потому что я менялась, плюс лечить травмы. Да и начало сезона получилось скомканным – болела. На прокатах не смогла показать программу. Потом начались соревнования, времени не хватало…

– Но в этом сезоне у вас были и положительные моменты.

– Да, были и приличные выступления. Но я привыкла все делать по максимуму и для меня даже одна ошибка – это все равно нехороший прокат. То есть мне надо всегда кататься на 100 процентов. Я так привыкла.

В нынешнем сезоне 18-летняя Радионова заняла пятое место на чемпионате России и не отобралась в сборную на чемпионаты Европы и мира. При этом она вошла в состав сборной России на командный чемпионат мира.