Илья Авербух: Сейчас мы наблюдаем золотой век Медведевой

Вице-чемпион Олимпийских игр Илья Авербух подвел итоги командного чемпионата мира по фигурному катанию.

— Женя Медведева действительно набрала очень хорошую форму. У нее есть огромный запас сил. Сейчас мы наблюдаем ее золотой век, который, надеемся, продлится как можно дольше, как минимум еще один сезон. Уже два года она не проигрывает ни одного старта и может себе позволить нарушать правила и делать лишние прыжки. Это очень здорово. Сейчас мы готовимся к новым постановкам, к новым программам. Два года нам удавалось создавать танцы, которые стояли особняком. Но каждый раз попадать в яблочко сложно. Сейчас ответственность будет самая большая, и мы не имеем права промахнуться, – рассказал Авербух в интервью RT.

Напомним, на командном чемпионате мира в Токио (Япония) Евгения Медведева установила новый мировой рекорд по сумме баллов за короткую программу (80,85 балла).