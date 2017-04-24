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Английские СМИ: Шарапова принимала по 3-4 таблетки мельдония перед матчами

Степан Чаушьян
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Daily Mail утверждает, что Мария Шарапова принимала по две таблетки мельдония за час до каждого матча, а перед важными играми эта дозировка увеличивалась до трех-четырех таблеток.

- Шараповой первоначально сказали принимать по две таблетки за час до матчей. А перед играми «особой важности» доза должна быть увеличена до трех или четырех таблеток. На «Уимблдоне» в 2015 году они принимала его шесть из семи дней, - утверждает издание.

Кроме того Daily Mail лишний раз напоминает, что мельдоний применялся советскими солдатами в во время войны в Афганистане.

Напомним, что Мария Шарапова вернется на корт после дисквалификации 25 апреля. Россиянка проведет матч в рамках турнира в Штутгарте.    

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