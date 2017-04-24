Английские СМИ: Шарапова принимала по 3-4 таблетки мельдония перед матчами
Daily Mail утверждает, что Мария Шарапова принимала по две
таблетки мельдония за час до каждого матча, а перед важными играми эта дозировка
увеличивалась до трех-четырех таблеток.
- Шараповой первоначально сказали принимать по две таблетки
за час до матчей. А перед играми «особой важности» доза должна быть увеличена
до трех или четырех таблеток. На «Уимблдоне» в 2015 году они принимала его
шесть из семи дней, - утверждает издание.
Кроме того Daily
Mail лишний раз напоминает, что мельдоний применялся советскими
солдатами в во время войны в Афганистане.
Напомним, что Мария Шарапова вернется на корт после
дисквалификации 25 апреля. Россиянка проведет матч в рамках турнира в
Штутгарте.
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