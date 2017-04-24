Морган, Слимани и Менди не помогут «Лестеру» в матче с «Арсеналом»
Уэс Морган, Ислам Слимани и Нампалис Менди не смогут помочь «Лестеру» в перенесенном матче 28-го тура чемпионата Англии с «Арсеналом», сообщил в твиттере главный тренер «лис» Крэйг Шекспир.
Игра пройдет в Лондоне в среду.
«Лестер» после 32-х матчей идет на 15-м месте, «Арсенал» после 31-й игры занимает седьмую строчку.
Матч
Место и дата
26 апреля 21:45, Эмирэйтс, Онлайн-трансляция
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