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Морган, Слимани и Менди не помогут «Лестеру» в матче с «Арсеналом»

Источник:  ФК «Лестер»Комментарии

Уэс Морган, Ислам Слимани и Нампалис Менди не смогут помочь «Лестеру» в перенесенном матче 28-го тура чемпионата Англии с «Арсеналом», сообщил в твиттере главный тренер «лис» Крэйг Шекспир.

Игра пройдет в Лондоне в среду.

«Лестер» после 32-х матчей идет на 15-м месте, «Арсенал» после 31-й игры занимает седьмую строчку.

Матч

Арсенал - Лестер Сити

Место и дата

26 апреля 21:45, Эмирэйтс, Онлайн-трансляция


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