Илья Авербух: На чемпионате мира в Японии присутствовал элемент развлекательного шоу

Вице-чемпион Олимпийских игр Илья Авербух подвел итоги командного чемпионата мира по фигурному катанию.

– Нам еще надо привыкать к этим турнирам. В них есть некая двойственность, когда ты можешь стать олимпийским чемпионом, но при этом не выиграть личных соревнований. Не мне судить, но я считаю это не совсем правильным. Эти состязания тяжело приживаются. Чтобы командный чемпионат мира стал привычным событием, он должен проходить каждый год, возможно в рамках личного чемпионата мира, и по олимпийским правилам. Тогда бы этот турнир стали воспринимать всерьез и все приезжали бы на него сражаться. В Японии присутствовал элемент развлекательного шоу с розыгрышем титула. В Пхенчхане все будет по-другому. Но, как говорится, все забывается, а медали остаются, – рассказал Авербух в интервью RT.

Напомним, что на командном чемпионате мира в Японии сборная России заняла второе место заняла второе место в общем зачете. В активе нашей национальной команды 105 очков. Первое место завоевала команда Японии - 109 баллов. Американцы расположились на третьей строчке с 97 очками.