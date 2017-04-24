Антонио Конте: Канте вышел на новый уровень, но это не есть его предел

Главный тренер «Челси» Антонио Конте прокомментировал результаты голосования за лучшего игрока английской премьер-лиги по итогам сезона 2016/17. Напомним, победителем стал хавбек «синих» Н'Голо Канте.

«Мы гордимся Канте. Это больше достижение, потому что парень очень много работает на тренировках, и старается выйти на новый уровень. Он не упускает возможности исправить свои ошибки. Надеюсь, Канте продолжит в том же духе.

Очень важно, чтобы его настрой и желание остались прежними. Он демонстрирует стабильность еще с прошлого сезона. Думаю, Н'Голо вышел на новый уровень, но это не есть его предел. Он способен на большее», – цитирует итальянского специалиста Sky Sports.

В нынешнем сезоне игрок сборной Франции провел за столичный клуб 36 матчей, забил 2 гола и отдал одну голевую передачу.

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