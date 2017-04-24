Радулов и Зайцев не сыграют на чемпионате мира

Защитник «Торонто» Никита Зайцев и нападающий «Монреаля» Александр Радулов не смогут принять участие в чемпионате мира в Германии и Франции.



Ситуацию прокомментировал глава скаутской службы Федерации хоккея России Алексей Жамнов:

– Никита Зайцев в матче регулярного чемпионата НХЛ получил травму – сотрясение мозга. Никита сыграл в плей-офф, но его нынешнее состояние здоровья не позволяет выступить за сборную на мировом первенстве. «Торонто» не отпустил защитника в расположение нашей команды.

Нападающий Александр Радулов отказался от участия в чемпионате мира в связи с отсутствием действующего контракта с клубом.