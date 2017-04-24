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Пуй поднялся на 22 пункта в Чемпионской гонке ATP после «Мастерса» в Монте-Карло

Источник:  ATPКомментарии

Как сообщает официальный сайт ATP, французский теннисист Люка Пуй поднялся на 22 пункта – с 36-й на 14-ю строчку – в Чемпионской гонке Ассоциации теннисистов-профессионалов.

Напомним, на минувшей неделе Пуй дошел до полуфинала теннисного турнира серии «Мастерс» в Монте-Карло, где проиграл Альберту Рамосу-Виньоласу из Испании.

Отметим, что в первой десятке бельгиец Давид Гоффен поднялся с 8-го на 4-е место, болгарин Григор Димитров, француз Жо-Вильфрид Цонга и испанец Пабло Карреньо-Буста потеряли по одному пункту, а Джек Сок из США – два. Поднявшись на 9 позиций, в десятку ворвался Рамос-Виньолас, уступивший в финале турнира в Монте-Карло Рафаэлю Надалю.

Добавим, что лучший из россиянин Даниил Медведев, опустился на пять строчек и занимает 45-е место.

Чемпионская гонка ATP
Версия от 24 апреля

1 (1). Роджер Федерер (Швейцария) – 4045 очков
2 (2). Рафаэль Надаль (Испания) – 3235
3 (3). Станислас Вавринка (Швейцария) – 1590
4 (8). Давид Гоффен (Бельгия) – 1415
5 (4). Григор Димитров (Болгария) – 1375
6 (5). Жо-Вильфрид Цонга (Франция) – 1265
7 (7). Доминик Тим (Австрия) – 1230
8 (6). Джек Сок (США) – 1220
9 (18). Альберт Рамос-Виньолас (Испания) – 1175
10 (9). Пабло Карреньо-Буста (Испания) – 1075
...45 (40). Даниил Медведев (Россия) – 355
...51 (50). Андрей Рублев (Россия) – 311
52 (51). Евгений Донской (Россия) – 308

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