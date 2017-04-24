Пуй поднялся на 22 пункта в Чемпионской гонке ATP после «Мастерса» в Монте-Карло

Как сообщает официальный сайт ATP, французский теннисист Люка Пуй поднялся на 22 пункта – с 36-й на 14-ю строчку – в Чемпионской гонке Ассоциации теннисистов-профессионалов.

Напомним, на минувшей неделе Пуй дошел до полуфинала теннисного турнира серии «Мастерс» в Монте-Карло, где проиграл Альберту Рамосу-Виньоласу из Испании.

Отметим, что в первой десятке бельгиец Давид Гоффен поднялся с 8-го на 4-е место, болгарин Григор Димитров, француз Жо-Вильфрид Цонга и испанец Пабло Карреньо-Буста потеряли по одному пункту, а Джек Сок из США – два. Поднявшись на 9 позиций, в десятку ворвался Рамос-Виньолас, уступивший в финале турнира в Монте-Карло Рафаэлю Надалю.

Добавим, что лучший из россиянин Даниил Медведев, опустился на пять строчек и занимает 45-е место.

Чемпионская гонка ATP

Версия от 24 апреля

1 (1). Роджер Федерер (Швейцария) – 4045 очков

2 (2). Рафаэль Надаль (Испания) – 3235

3 (3). Станислас Вавринка (Швейцария) – 1590

4 (8). Давид Гоффен (Бельгия) – 1415

5 (4). Григор Димитров (Болгария) – 1375

6 (5). Жо-Вильфрид Цонга (Франция) – 1265

7 (7). Доминик Тим (Австрия) – 1230

8 (6). Джек Сок (США) – 1220

9 (18). Альберт Рамос-Виньолас (Испания) – 1175

10 (9). Пабло Карреньо-Буста (Испания) – 1075

...45 (40). Даниил Медведев (Россия) – 355

...51 (50). Андрей Рублев (Россия) – 311

52 (51). Евгений Донской (Россия) – 308