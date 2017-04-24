Бухаров лучший игрок «Ростова» в матче со «Спартаком»
На официальном сайте «Ростова» завершилось голосование, в котором болельщики желто-синих выбирали лучшего игрока команды в матче со «Спартаком» (3:0).
По мнению болельщиков «Ростова», лучшим стал нападающий, который отметился в этой встрече дублем.
В ближайшем туре РФПЛ «Ростов» дома сыграет с «Уфой». Игра состоится 25 апреля в 19:30.
Александр Бухаров - лучший игрок нашей команды в матче со "Спартаком". Такой выбор сделали посетители официального сайта pic.twitter.com/NkFQUXt5ph— Football Club Rostov (@rostovfc) 24 апреля 2017 г.
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