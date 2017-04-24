Александр Кожевников: У «Спартака» нет такой стабильности, как у ЦСКА и «Зенита» в былые годы

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Александр Кожевников – о нынешнем состоянии футбольного «Спартака».

- Главный матч - с ЦСКА?

- Для чемпионства это будет один из главных матчей.

- Потому что дальнейший календарь, если так можно выразиться, прогулочный – «Амкар», «Томь», «Терек», «Арсенал».

- Но я вам скажу, если так будут относиться к игре, как в Ростове, проблемы будут. В данном состоянии «Спартак» должен играть все матчи от ножа.

- Я к тому, что даже если проиграют дерби ЦСКА, все можно исправить.

- Но мне кажется, в матче с ЦСКА будет решать почти все. А что касается легкого календаря, давайте посмотрим. Мне нравится, как играет «Спартак» в этом сезоне, но присутствует большая доля везения. Несколько матчей команда выиграла, забивая решающие голы на последних минутах.

Как в лучшие времена играл ЦСКА или «Зенит», такой уверенности у «Спартака» нет. Им надо играть до последних секунд с полной самоотдачей. Потому что игра команды только формируется, стабильности еще нет.

ОСТАВШИЕСЯ МАТЧИ «СПАРТАКА»

25 апреля. «Спартак» - «Урал»

30 апреля. ЦСКА – «Спартак»

6 мая. «Спартак» - «Томь»

13 мая. «Амкар» - «Спартак»

17 мая. «Спартак» - «Терек»

21 мая. «Арсенал» - «Спартак»