Александр Кожевников: У «Спартака» нет такой стабильности, как у ЦСКА и «Зенита» в былые годы
Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Александр Кожевников – о нынешнем состоянии футбольного «Спартака».
- Главный матч - с ЦСКА?
- Для чемпионства это будет один из главных матчей.
- Потому что дальнейший календарь, если так можно выразиться, прогулочный – «Амкар», «Томь», «Терек», «Арсенал».
- Но я вам скажу, если так будут относиться к игре, как в Ростове, проблемы будут. В данном состоянии «Спартак» должен играть все матчи от ножа.
- Я к тому, что даже если проиграют дерби ЦСКА, все можно исправить.
- Но мне кажется, в матче с ЦСКА будет решать почти все. А что касается легкого календаря, давайте посмотрим. Мне нравится, как играет «Спартак» в этом сезоне, но присутствует большая доля везения. Несколько матчей команда выиграла, забивая решающие голы на последних минутах.
Как в лучшие времена играл ЦСКА или «Зенит», такой уверенности у «Спартака» нет. Им надо играть до последних секунд с полной самоотдачей. Потому что игра команды только формируется, стабильности еще нет.
ОСТАВШИЕСЯ МАТЧИ «СПАРТАКА»
25 апреля. «Спартак» - «Урал»
30 апреля. ЦСКА – «Спартак»
6 мая. «Спартак» - «Томь»
13 мая. «Амкар» - «Спартак»
17 мая. «Спартак» - «Терек»
21 мая. «Арсенал» - «Спартак»