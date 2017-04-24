Надаль вернулся на 5-ю строчку в рейтинге ATP, Хачанов опустился на 56-е место
Испанский теннисист Рафаэль Надаль вернулся на пятое место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Об этом сообщает пресс-служба спортивной организации.
Отмечается, что лучший из россиян – Карен Хачанов – потерял 4 пункта и идет на 56-м месте рейтинга.
Также сообщается, что бельгиец Давид Гоффен вытеснил представителя Франции Жо-Вильфрида Цонга из первой десятки рейтинга, поднявшись с 13-й строчки на 10-ю, Цонга опустился на 11-е место. Других изменений в Топ-10 рейтинга не произошло.
Рейтинг ATP
Версия от 24 апреля
1 (1). Энди Маррей (Великобритания) – 11,690 очков
2 (2). Новак Джокович (Сербия) – 8,085
3 (3). Станислас Вавринка (Швейцария) – 5,695
4 (4). Роджер Федерер (Швейцария) – 5,125
5 (7). Рафаэль Надаль (Испания) – 4,235
6 (6). Милош Раонич (Канада) – 4,165
7 (5). Кэй Нисикори (Япония) – 4,010
8 (8). Марин Чилич (Хорватия) – 3,565
9 (9). Доминик Тим (Австрия) – 3,385
10 (13). Давид Гоффен (Бельгия) – 2,975
...56 (52). Карен Хачанов (Россия) – 867
...63 (62). Даниил Медведев (Россия) – 789
...87 (78). Андрей Кузнецов (Россия) – 625
...89 (86). Михаил Южный (Россия) – 620
...93 (99). Константин Кравчук (Россия) – 587
...96 (98). Евгений Донской (Россия) – 558