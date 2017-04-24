Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Торонто1 : 2 ОТВашингтон
Футбол  Пескара- : -Рома
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Надаль вернулся на 5-ю строчку в рейтинге ATP, Хачанов опустился на 56-е место

Источник:  ATPКомментарии

Испанский теннисист Рафаэль Надаль вернулся на пятое место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Об этом сообщает пресс-служба спортивной организации.

Отмечается, что лучший из россиян – Карен Хачанов – потерял 4 пункта и идет на 56-м месте рейтинга.

Также сообщается, что бельгиец Давид Гоффен вытеснил представителя Франции Жо-Вильфрида Цонга из первой десятки рейтинга, поднявшись с 13-й строчки на 10-ю, Цонга опустился на 11-е место. Других изменений в Топ-10 рейтинга не произошло.

Рейтинг ATP
Версия от 24 апреля

1 (1). Энди Маррей (Великобритания) – 11,690 очков
2 (2). Новак Джокович (Сербия) – 8,085
3 (3). Станислас Вавринка (Швейцария) – 5,695
4 (4). Роджер Федерер (Швейцария) – 5,125
5 (7). Рафаэль Надаль (Испания) – 4,235
6 (6). Милош Раонич (Канада) – 4,165
7 (5). Кэй Нисикори (Япония) – 4,010
8 (8). Марин Чилич (Хорватия) – 3,565
9 (9). Доминик Тим (Австрия) – 3,385
10 (13). Давид Гоффен (Бельгия) – 2,975
...56 (52). Карен Хачанов (Россия) – 867
...63 (62). Даниил Медведев (Россия) – 789
...87 (78). Андрей Кузнецов (Россия) – 625
...89 (86). Михаил Южный (Россия) – 620
...93 (99). Константин Кравчук (Россия) – 587
...96 (98). Евгений Донской (Россия) – 558

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Пуй поднялся на 22 пункта в Чемпионской гонке ATP после «Мастерса» в Монте-КарлоКак сообщает официальный сайт ATP, французский теннисист Люка Пуй поднялся на 22 пункта – с 36-й на 14-ю строчку – в Чемпионской гонке Ассоциации теннисистов-профессионалов.«Какого цвета будет ребенок Уильямс?» Скандал недели в мире тенниса«Какого цвета будет ребенок Уильямс?» Скандал недели в мире теннисаЧем запомнится последняя неделя – в обзоре «Советского спорта».Даниил Медведев завершил выступление на турнире в БудапештеРоссиянин Даниил Медведев завершил выступление на теннисном турнире в Будапеште.Надаль завоевал 70-й титул в карьере, выиграв турнир в Монте-КарлоНадаль завоевал 70-й титул в карьере, выиграв турнир в Монте-КарлоИспанский теннисист Рафаэль Надаль в финале турнира в Монте-Карло обыграл соотечественника Альберта Рамоса со счетом 6:1, 6:3.Надаль вышел в полуфинал турнира в Монте-Карло, победив ШварцманаИспанский теннисист Рафаль Надаль в четвертьфинале турнира в Монте-Карло обыграл аргентинца Диего Шварцмана со счётом 6:4, 6:4.Кравчук проиграл Ито в четвертьфинале челленджера в ТайбэеРоссийский теннисист Константин Кравчук проиграл японцу Тацуме Ито в четвертьфинале Челленджера в Тайбэе, сообщает «Газета.Ru».Надаль уверенно обыграл Зверева и вышел в 1/4 финала турнира в Монте-КарлоМатч 1/8 финала турнира АТР серии «Мастерс» в Монте-Карло между испанцем Рафаэлем Надалем и немцем Александром Зверевым завершился победой испанского теннисиста. Итоговый счет матча – 6:1, 6:1 в пользу Надаля.Надаль обыграл Эдмунда и вышел в третий раунд турнира в Монте-КарлоМатч второго раунда турнира АТР серии «Мастерс» в Монте-Карло (Монако) между испанцем Рафаэлем Надалем и британцем Кайлом Эдмундом завершился победой испанского теннисиста. Итоговый счет матча – 6:0, 5:7, 6:3 в пользу Надаля.Хачанов уступил Карреньо-Бусте на турнире в Монте-КарлоРоссийский теннисист Карен Хачанов проиграл испанцу Пабло Карреньо-Бусте во втором круге турнира серии «Мастерс-1000» в Монте-Карло.Кравчук вышел в четвертьфинал челленджера в ТайбэеРоссийский теннисист Константин Кравчук в матче третьего раунда турнира серии «челленджер» в Тайбэе обыграл хорвата Франко Шкугор.Хачанов обыграл Маю в первом круге турнира в Монте-КарлоРоссиянин Карен Хачанов пробился во второй круг турнира серии «Мастерс» в Монте-Карло. В первом раунде теннисист обыграл француза Николя Маю со счетом 6:2, 6:4.Кузнецов не сумел выйти во 2-й круг турнира в Монте-Карло, уступив Бердыху из ЧехииРоссийский теннисист Андрей Кузнецов не смог пробиться во второй круг турнира серии «Мастерс-1000» в Монте-Карло.Кузнецов опустился на 78-е место в рейтинге ATPНа официальном сайте ATP опубликовали обновленный рейтинг.Когда гаснет свет... Шарапова против Уильямс и еще 6 необычных теннисных матчейКогда гаснет свет... Шарапова против Уильямс и еще 6 необычных теннисных матчей«Советский спорт» собрал самые удивительные выставочные матчи мирового тенниса.Шамиль Тарпищев: В матче с Венгрией могут сыграть Рублев, Хачанов, Медведев и кто- то из опытных теннисистовПрезидент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев рассказал, кто может сыграть в составе сборной России в матче с Венгрией в Кубке Дэвиса.Дутра Силва поднялся на 16 позиций в Чемпионской гонке ATP после победы в ПанамеБразильский теннисист Рожерио Дутра Силва поднялся с 62-го на 46-е место в Чемпионской гонки Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Об этом сообщается на официальном сайте спортивной организации.Хачанов поднялся на 52-е место в рейтинге ATPНа официальном сайте ATP опубликован обновленный рейтинг.«К Серене нет претензий по допингу. Но видели, как она выглядит?!»«К Серене нет претензий по допингу. Но видели, как она выглядит?!»Обзор событий в мире тенниса от «Советского спорта».Игорь Кравчук войдет в тренерский штаб клуба «Куньлунь Ред Стар»Двукратный олимпийский чемпион Игорь Кравчук войдет в тренерский штаб клуба КХЛ «Куньлунь Ред Стар».Федерер поднялся на четвертое место в рейтинге ATPНа официальном сайте ATP опубликован обновленный рейтинг.
Футбол
Валерий Карпин: Тактика появилась в Англии в этом году, до этого они играли в футбол без тактики
Футбол
Жоао Карлос: В «Спартаке» впечатляют Промес и Фернандо
Футбол
Черданцев считает, что центральные матчи РФПЛ должен обслуживать Сергей Карасев
Футбол
«Спартак» разгромил «Урал» в матче молодежного первенства России
все новости
Рафаэль Надаль
Рафаэль Надальвсе новости
Даниил Медведев
Даниил Медведеввсе новости
Евгений Донской
Евгений Донскойвсе новости
Константин Кравчук
Константин Кравчуквсе новости
Михаил Южный
Михаил Южныйвсе новости
Андрей Кузнецов
Андрей Кузнецоввсе новости
Карен Хачанов
Карен Хачановвсе новости
Рейтинг ATP
Рейтинг ATP