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Президент «Наполи» рассказал, при каких условиях Мертенс может уйти в другой клуб

Источник:  Goal.comКомментарии

Президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис прокомментировал информацию о возможном уходе форварда Дриса Мертенса, а также высказался об интересе «Челси» к защитнику Калиду Кулибали.

«У Мертенса непростая ситуация. Все из-за его семьи, поэтому пока он не ответил на вопрос о своем будущем. Мы будем ждать. Интересно, что звонки, которые Дрис получает от других команд, связаны с его голами, которые он забил под руководством Маурицио Сарри. Не думаю, что в другой команде ему удалось бы повторить подобную статистику. 

Люди спрашивают меня: «Что будет с обороной «Наполи», если клуб получит еще одно предложение от «Челси» по Кулибали?». Ответ прост – наша защита не станет слабее, потому что в команде есть ему замена. 

Конечно, я не хочу, чтобы кто-то уходил. Мы будем стараться удержать всех, но если кто-то захочет выполнить наши финансовые требования, то мы готовы обсудить этот вопрос», – приводит слова Де Лаурентис Goal.com.

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