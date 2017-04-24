Глушаков извинился перед болельщиками за красную карточку в матче с «Ростовом»

Капитан московского «Спартака» Денис Глушаков извинился перед болельщиками команды за красную карточку, полученную им в гостевом матче 24-го тура РФПЛ с «Ростовом» (0:3). Об этом сообщает «Газета.Ru».

«Завтра матч! Первая красная карточка в карьере! Извиняюсь», — написал Глушаков на своей странице в инстаграме.

Добавим, что «Спартак» с 54 очками продолжает лидировать в таблице РФПЛ, на семь очков опережая ЦСКА и восемь – «Зенит».

В следующем туре «Спартак» 25 апреля примет «Урал». Встреча начнется в 19.30 по московскому времени.