Татьяна Чернова: Комментировать решение МОК я не буду, мои дальнейшие действия – суды, CAS

Российская легкоатлетка Татьяна Чернова прокомментировала решение МОК лишить ее бронзовой медали Олимпийских игр 2008 года.

«Комментировать решение (МОК) я не буду, мои дальнейшие действия – суды, CAS. Я буду отстаивать свои позиции. Возврат медалей? Этот вопрос мы уже с федерацией обсудим», – цитирует спортсменку из РФ агентство «Р-Спорт».

Ранее стало известно, что Чернова лишена своей награды из-за допинг-анализа, который дал положительный результат на наличие запрещенного вещества туринабола.