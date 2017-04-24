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Татьяна Чернова: Комментировать решение МОК я не буду, мои дальнейшие действия – суды, CAS

Источник:  Р-СпортКомментарии

Российская легкоатлетка Татьяна Чернова прокомментировала решение МОК лишить ее бронзовой медали Олимпийских игр 2008 года.

«Комментировать решение (МОК) я не буду, мои дальнейшие действия – суды, CAS. Я буду отстаивать свои позиции. Возврат медалей? Этот вопрос мы уже с федерацией обсудим», – цитирует спортсменку из РФ агентство «Р-Спорт».

Ранее стало известно, что Чернова лишена своей награды из-за допинг-анализа, который дал положительный результат на наличие запрещенного вещества туринабола.

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