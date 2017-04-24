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Матюиди, которым ранее интересовался «МЮ», не исключает ухода из «ПСЖ»

Источник:  Canal+Комментарии

Полузащитник «ПСЖ» Блез Матюиди прокомментировал информацию о возможном переходе в «Манчестер Юнайтед».

Ранее сообщалось, что английский клуб постарается приобрести игрока сборной Франции в летнее трансферное окно.

«Сейчас я сконцентрирован на концовке сезона. К тому же, я счастлив в Париже. У меня отличные отношения с руководством «ПСЖ», несмотря на то, что некоторые люди придерживаются другого мнения. Да, у меня есть возможность остаться в чемпионате Франции. Станет ли это окончательным решением? Нет, но повторюсь, сейчас я думаю лишь о концовке сезона», – цитирует полузащитника Canal+.

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