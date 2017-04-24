Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Торонто1 : 2 ОТВашингтон
Футбол  Пескара- : -Рома
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Клубы ФНЛ проведут дома первые переходные матчи за право участия в РФПЛ

Источник:  ФНЛКомментарии

Сегодня в Доме футбола на Таганке прошла жеребьевка хозяев полей переходных матчей за право в сезоне-2017/18 сыграть в премьер-лиге.

«Команды ФНЛ, которые займут по итогам первенства 3-е и 4-е места (или 4-е и 5-е, о чем ниже), проведут первые стыковые матчи с 14-й и 13-й командами РФПЛ соответственно  на своих полях», - говорится в сообщении организации.

Напомним, что за За пять туров до финиша первенства ФНЛ в зоне переходных матчей находятся «Енисей» и «СКА-Хабаровск». Согласно регламенту турнира, «Спартак-2» не имеет права перехода в РФПЛ.

За шесть туров до завершения чемпионата России 13-е и 14-е места в РФПЛ занимают «Оренбург» и «Крылья Советов».

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Глушаков извинился перед болельщиками за красную карточку в матче с «Ростовом»Капитан московского «Спартака» Денис Глушаков извинился перед болельщиками команды за красную карточку, полученную им в гостевом матче 24-го тура РФПЛ с «Ростовом» (0:3). Об этом сообщает «Газета.Ru».Жоао Карлос: Самое жаркое дерби – «Спартак» – ЦСКА. Матчи с «Зенитом» и рядом не стоятЭкс-защитник «Спартака» Жоао Карлос – о самых ярких матчах в чемпионате России.Александр Кожевников: У «Спартака» нет такой стабильности, как у ЦСКА и «Зенита» в былые годыДвукратный олимпийский чемпион по хоккею Александр Кожевников – о нынешнем состоянии футбольного «Спартака».Бухаров лучший игрок «Ростова» в матче со «Спартаком»На официальном сайте «Ростова» завершилось голосование, в котором болельщики желто-синих выбирали лучшего игрока команды в матче со «Спартаком» (3:0).Жоао Карлос: Игра Кутепова – приятный сюрпризЭкс-защитник «Спартака» Жоао Карлос рассказал, что думает о выступлениях Ильи Кутепова.Андрей Бутенко: Замена Еськова – стратегическая необходимостьПредседатель судейского комитета РФС Андрей Бутенко прокомментировал замену арбитра в матче 25-го тура РФПЛ между ЦСКА и «Локомитива».Виталий Мутко: Карасев может работать два дерби подрядВице-премьер правительства России и президент РФС Виталий Мутко высказался о том, что арбитр Сергей Карасев будет работать на двух московских дерби за одну неделю.Валерий Карпин: Тактика появилась в Англии в этом году, до этого они играли в футбол без тактикиВедущий программы «Тотальный разбор» на телеканале «Матч ТВ» Валерий Карпин высказался о тактике в премьер-лиге.Жоао Карлос: В «Спартаке» впечатляют Промес и ФернандоЭкс-защитник «Спартака» Жоао Карлос поделился мнением об игре команды в сезоне.Дмитрий Шнякин – об игре «Урала»: Такого в РФПЛ не видел ни разу. Воины! Викинги!Комментатор телеканала «Матч ТВ» Дмитрий Шнякин оставил запись на своей странице в Twitter, посвященную игре 24-го тура РФПЛ между «Зенитом» и «Уралом», который завершился победой гостей (2:0).Черданцев считает, что центральные матчи РФПЛ должен обслуживать Сергей КарасевКомментатор телеканала «Матч ТВ» Георгий Черданцев высказался о решении РФС заменить арбитра из Москвы Алексея Еськова на игре ЦСКА и «Локомотива».«Спартак» разгромил «Урал» в матче молодежного первенства РоссииГеннадий Орлов: «Диванные комментаторы» считают, что Еськов ошибся, но судейское руководство поддержало егоКомментатор Геннадий Орлов поделился мнением о вызвавшей широкий резонанс работе арбитра Алексея Еськова на матче 24-го тура РФПЛ «Зенит» - «Урал».Матч «Оренбург» – «Зенит» покажут в 30 странахВстречу 25-го тура чемпионата России, в которой «Оренбург» примет «Зенит», будут транслировать с 30 странах, сообщается на официальном сайте питерского клуба.Андрей Червиченко: В судейских кругах есть банда, которую давно пора отправить на галерыБывший президент «Спартака» Андрей Червиченко негативно оценил ситуацию в российском судейском корпусе.Виталий Мутко: Еськову дали отдохнуть, чтобы избежать психологического давленияПрезидент РФС Виталий Мутко прокомментировал замену главного арбитра матча 25-го тура РФПЛ между ЦСКА и «Локомотивом».Кокорин из-за травмы может пропустить матч с «Оренбургом»Нападающий «Зенита» Александр Кокорин может пропустить выездной матч с 25-го тура чемпионата России с «Оренбургом», сообщает «Спорт день за днем».Андрей Будогосский: Еськову дали отдохнуть, чтобы он восстановился психологическиРуководитель департамента судейства и инспектирования РФС Андрей Будогосский объяснил решение снять арбитра из Москвы Алексея Еськова с матча 25-го тура премьер-лиги ЦСКА – «Локомотив».Карасев будет судить матч ЦСКА – «Локомотив» вместо ЕськоваРФС сообщил об изменениях в назначениях судей на матчи 25-го тура премьер-лиги.Дмитрий Комбаров: Отрыв от конкурентов у нас хороший. Но никакой эйфорииЗащитник «Спартака» Дмитрий Комбаров дал интервью клубному сайту.
Футбол
Валерий Карпин: Тактика появилась в Англии в этом году, до этого они играли в футбол без тактики
Футбол
Жоао Карлос: В «Спартаке» впечатляют Промес и Фернандо
Футбол
Черданцев считает, что центральные матчи РФПЛ должен обслуживать Сергей Карасев
Футбол
«Спартак» разгромил «Урал» в матче молодежного первенства России
все новости
Россия. ФНЛ
Россия. ФНЛтаблицакалендарьстатистикатексты/новости
Россия. Премьер-лига
Россия. Премьер-лигатаблицакалендарьстатистикатексты/новости