Клубы ФНЛ проведут дома первые переходные матчи за право участия в РФПЛ

Сегодня в Доме футбола на Таганке прошла жеребьевка хозяев полей переходных матчей за право в сезоне-2017/18 сыграть в премьер-лиге.

«Команды ФНЛ, которые займут по итогам первенства 3-е и 4-е места (или 4-е и 5-е, о чем ниже), проведут первые стыковые матчи с 14-й и 13-й командами РФПЛ соответственно на своих полях», - говорится в сообщении организации.

Напомним, что за За пять туров до финиша первенства ФНЛ в зоне переходных матчей находятся «Енисей» и «СКА-Хабаровск». Согласно регламенту турнира, «Спартак-2» не имеет права перехода в РФПЛ.

За шесть туров до завершения чемпионата России 13-е и 14-е места в РФПЛ занимают «Оренбург» и «Крылья Советов».