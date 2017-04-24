«Нижний Новгород» объявил об уходе Шталбергса с поста главного тренера

Латвийский специалист Артурс Шталбергс покинул пост главного тренера БК «Нижний Новгород». Об этом сообщает пресс-служба российского клуба.

«БК «Нижний Новгород» благодарит Артурса за проделанную работу и желает удачи и дальнейшего развития в тренерской карьере», – говорится в сообщении клуба.

Напомним, контракт нижегородской команды с наставником был рассчитан на один год, и по истечению его срока руководство клуба приняло решение не продлевать соглашение.

Добавим, что в сезоне 2016/17 «Нижний Новгород» занял 10-е место по итогам регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, и не пробился в стадию плей-офф.