Эрик Карлссон: Серия против «Бостона» стала настоящей битвой

Капитан «Оттавы Сенаторз» Эрик Карлссон подвел итоги серии первого раунда плей-офф с «Бостон Брюинз» (4-2).

- Это была настоящая битва. Все эти овертаймы, матчи в одну шайбу. Соперник все время сидел у нас на пятках и сделал жизнь очень сложной для нас. Наши ноги оказались свежее, и в конце концов это и сыграло, на мой взгляд, решающую роль. Уверен, что мы заслужили эту победу, но все самое трудное еще впереди. У меня есть ощущение, что у нас сильная команда с хорошей глубиной состава. Есть много игроков, готовых выйти на первый план в нужное время, - приводит слова капитана «Оттавы» официальный сайт НХЛ.

Напомним, что в следующем раунде «Сенаторз» встретится с «Нью-Йорк Рейнджерс», который переиграл «Монреаль» (4-2). Первый матч серии состоится в пятницу, 28 апреля, в Оттаве. Начало встречи в 2:00 по московскому времени.