Антонио Конте: Габбьядини – один из лучших нападающих мира, он удивительно бьет по мячу

Главный тренер «Челси» Антонио Конте дал комментарий перед матчем против «Саутгемптона» в 34-м туре АПЛ, отметив форварда «святых» Маноло Габбьядини.

Напомним, игра между командами состоится завтра, 25 апреля, на стадионе «Стэмфорд Бридж».

«Нам важно одержать победу и думать о своем положении, но все мы знаем, что завтра будет нелегко, потому что «Саутгемптон» является очень хорошей командой с очень хорошим тренером и хорошими игроками.

Габбьядини? Это очень талантливый игрок с фантастической левой ногой. Он один из лучших в мире, потому что он удивительно бьет по мячу. Мы должны сыграть очень внимательно и, конечно, я должен поговорить со своими игроками. Наш тренер вратарей уже дает советы голкиперам, как действовать против Габбьядини. Но также у «Саутгемптона» есть Тадич, который является большим талантом, Редмонд, Уорд-Прауз и Бертранд. У них много хороших игроков», – приводит слова Конте официальный сайт «синих».