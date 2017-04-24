Тодд Маклеллан: Пока защитники следят за Макдэвидом, другие игроки прибавляют

Главный тренер «Эдмонтона» Тодд Маклеллан заявил, что его не волнует личная статистика хоккеистов «Ойлерз» в плей-офф НХЛ.

- Я не смотрю, кто лучший бомбардир лиги. Я смотрю, кто выигрывает и почему они выигрывают. Может быть в следующей серии звено Коннора Макдэвида наберет 15 очков. Но я все равно буду делать то же самое: буду смотреть, кто выигрывает.

Я считаю, что Макдэвид лучший в команде по количеству созданных голевых моментов, ну может быть он где-то рядом. Защитники «Шаркс» смотрели только за ним, и у других появился свободный лед. Мы выиграли. Другие прибавляют. Им и поют дифирамбы. Кассиан, Слепышев забивали победные голы, потому что Власич и Браун выходили под Коннора, - приводит слова Маклеллана официальный сайт НХЛ.

Напомним, что в следующем раунде «Ойлерз» встретится с «Анахайм Дакс», который переиграл «Калгари» (4-0). Первый матч серии состоится в четверг, 27 апреля, в в Анахайме. Начало встречи в 5:30 по московскому времени.