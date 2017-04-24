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Адвокат: Решение суда по уголовному делу Родченкова незаконно

Источник:  Р-СпортКомментарии

Адвокат экс-главы Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова Алексей Скляренко заявил, что решение Мосгорсуда по уголовному делу в отношении его клиента.

– Я считаю, что решение незаконно и необоснованно. Не все обстоятельства судом были исследованы ни в первой, ни во второй инстанциях. Почему суд принял такое решение, сказать сейчас нельзя. Нужно ознакомиться с апелляционным постановлением. Интересы Григория Михайловича в настоящем судебном заседании не нарушены. Он своим имуществом распорядился. А в деле, где наложен арест на имущество его дочери, работает другой адвокат. Я могу лишь предположить, что он будет подавать конституционную жалобу, – цитирует адвоката «Р-Спорт».

Ранее Мосгорсуд в понедельник признал Минспорт РФ потерпевшей стороной по уголовному делу в отношении информатора WADA Родченкова.

Напомним, на показаниях Григория Родченкова были основаны многие тезисы доклада независимой комиссии WADA, возглавляемой Ричардом Маклареном. По утверждению Родченкова, в России к домашней Олимпиаде-2014 была создана государственная система по внедрению допинга в спорт. А на самих Играх в Сочи многие допинг-пробы российских олимпийцев были подменены.

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